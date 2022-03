La Cucina Molisana ora si può gustare anche a Capo Verde

La cucina molisana approda a Capo Verde, in particolare all’Isola di Sal, grazie allo chef Domenico Ruggeri che dal suo ristorante di Termoli, ‘Mare e Monti’, è volato fino all’arcipelago nell’Oceano Atlantico per portare tradizioni ed eccellenze.

Ruggeri ha insegnato a cuochi locali a fare piatti tipici della regione Molise, tra questi i noti cavatelli. Poi ha fatto vedere loro come gestire un ristorante, una cucina, la conservazione degli alimenti, nonostante i capoverdiani non abbiano a disposizione le attrezzature presenti in Italia .

“Una esperienza bellissima che – ha spiegato Domenico – replica quanto avvenuto già in Mozambico, Spagna , Germania, Mosca. Mi piace aiutare chi è in difficoltà e continuerò su questa strada”.