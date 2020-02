La Cucina molisana finisce sulla tavola di uno chef “stellato”

Il giovane cuoco molisano Michele Testa alla corte del noto chef Gennaro Esposito

di Agnese Genova

Il meglio dei prodotti tipici locali sulla tavola di uno chef stellato che apprezza e ringrazia il Molise. A far dono di prelibatezze nostrane allo chef Gennaro Esposito è il giovane cuoco molisano Michele Testa che, facendo fede alla promessa fatta allo chef dall’anima poliedrica come la sua cucina, ha portato in Campania un gustoso paniere di prelibatezze regionali. I due si conoscono in occasione del talent show culinario “Cuochi d’Italia”, al quale Michele partecipa lo scorso anno riportando un eccellente risultato e facendo conoscere agli spettatori dell’intera Penisola piatti tipici di Riccia, sua città natale. In quell’occasione lo chef partenopeo, due stelle Michelin, impressionato dalla bontà di ingredienti come i famosi fagioli della contrada Paolina, legumi ricercati e particolarmente saporiti, la cotenna del maiale nostrano, la pasta fatta a mano al momento, chiede al concorrente molisano di poter assaggiare altre materie prime locali. E così qualche giorno fa Michele parte dal Molise con un ricco assortimento di prodotti riccesi doc e arriva a Vico Equense, il luogo in cui lo chef pluripremiato vive e lavora. Olio, miele, salumi, latticini, zafferano, fagioli e gli squisiti cavezune di San Giuseppe, dolci tipici oggi riconosciuti con il marchio a denominazione comunale d’origine, i prodotti made in Riccia portati allo chef campano premiato anche da Gambero Rosso con tre forchette. “Sono il top, buonissimi” ha commentato Esposito dopo averli assaggiati. Il meglio del Molise a tavola apprezzato e degustato dallo chef Esposito. Un ulteriore conferma del valore dei nostri genuini e squisiti prodotti. “L’ho fatto come gesto di amicizia verso il giudice della trasmissione televisiva alla quale ho preso parte e in cui la cucina regionale è stata protagonista. L’ho fatto perché amo il mio territorio e voglio promuoverlo ogni volta che se ne presenti l’occasione”. Michele, impegnato a sperimentare nell’attività di contrada Cacciafumo, il ristorante “Jezza”, si è fatto portavoce di una terra e ambasciatore delle sue bontà. Ad accoglierlo nel ristorante Torre del Saracino, in una location da favola, tra il mare di Seiano e le pendici del Monte Faito, in un’antica fortificazione costruita sulla roccia a picco sul mare è stato proprio il patron Esposito. Accoglienza, servizio, cibo indimenticabili. Michele viene fatto accomodare nel salotto del benvenuto, musica di sottofondo, brindisi e occhi puntati sulla spettacolare vista del Golfo di Napoli. Poi è lo stesso titolare ad accompagnarlo per una visita dei vari ambienti, dalla cantina, con migliaia di etichette di vini ricercati, alla cucina. Quindi la cena nell’accogliente sala ristorante. Pietanze raffinate di alta cucina, deliziosi piatti gourmet, polvere d’oro ad impreziosire e decorare i cibi…un’esperienza unica per il cuoco riccese. Che riceve ringraziamenti ed ottimi apprezzamenti per i doni fatti recapitare. Anche questo un modo per valorizzare il Molise. E l’amata Riccia.