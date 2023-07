La Croce Rossa trova un tetto ai pakistani che sostavano davanti alla Questura

I circa dieci immigrati pakistani che da tre giorni sostano davanti alla Questura di Isernia da questa sera saranno ospitati provvisoriamente nella sede del Comitato di Isernia della Croce Rossa, in via Pascoli, ex scuola Andrea d’Isernia. L’intervento da parte del Comitato di Isernia della CRI di concordo con la Prefettura di Isernia e il Comune di Isernia. “Una nostra delegata si è recata sul posto – ha dichiarato il presidente Fabio Rea – e dopo aver visto le condizioni difficili in cui versano queste persone, in conformità con i principi e i valori alla base della nostra associazione, ha deciso di ospitarle presso la propria sede”.