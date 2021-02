La Croce Rossa cerca operatori sanitari per l’ospedale da campo del Molise

La Croce Rossa Italiana sta reperendo personale sanitario per far fronte all’emergenza Covid in Molise e per potere operare all’interno dell’ospedale da campo che si sta allestendo in queste ore e che dovrebbe essere operative a partire da mercoledì.

“In relazione all’attuale scenario epidemico da Covid-19 che pone la Regione Molise in una situazione di forte criticità, – si legge nella nota della Croce Rossa Italiana – facendo seguito all’attivazione dell’Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana per l’allestimento e la gestione dell’ospedale da campo presso l’Ospedale Civile di San Timoteo di Termoli (CB), si richiede con urgenza la disponibilità di personale sanitario, con le qualifiche di medico, infermiere ed OSS, per l’impiego di almeno una settimana a partire da mercoledì 24/02/2020.”

Le disponibilità dovranno pervenire alla sede Nazionale della Cri che poi provvederà a smistare gli operatori sul campo.