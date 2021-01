La crisi delle aree mercatali: stalli liberi e sempre meno operatori locali. Il comune studia un nuovo piano

Il comune di Campobasso ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione decennale di alcuni posti che si sono resi disponibili sui mercati di corso Bucci e via Gammieri. Su quest’ultimo in particolare, il quadro complessivo non è dei più incoraggianti: diventano ben 11 infatti gli stalli liberi, peraltro difficilmente assegnabili vista la crisi che avvolge il settore e un costante calo delle vendite, lamentato a più riprese dagli operatori, soprattutto locali. Più contenuti, ma comunque significativi, gli ‘slot’ rimasti liberi su corso Bucci: quattro in tutto, che non saranno destinati alla vendita di prodotti alimentari per non ostacolare i commercianti già presenti nell’area.

La sostanza è presto detta: c’è crisi nel settore, acuita dalla pandemia, motivo per il quale lo stesso comune di Campobasso starebbe pensando a un nuovo piano con degli accorgimenti per ripensare in parte i mercati cittadini, lontani dai fasti di un tempo. “L’esenzione delle tassa per l’occupazione del suolo pubblico fino al 31 marzo è senza dubbio un aiuto – ha spiegato l’assessore Paola Felice – successivamente, e contiamo di farlo in primavera, penseremo ad una riorganizzazione e coordinazione differente del mercato di corso Bucci. Su via Gammieri le mancate richieste devono farci riflettere”.

Una possibile idea per il rilancio riguarda l’apertura a sperimentazioni differenti, come ad esempio la vendita di altre tipologie di prodotti. Chiuso il bando e numeri definitivi alla mano, l’amministrazione proverà ad aprire una nuova fase, a braccetto (si spera) con il ridimensionamento della pandemia. E non sono escluse scelte coraggiose. L.L.