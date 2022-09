Si è tenuta al centro Polymerés di Via dell’Industria a Pozzilli, questa mattina, martedì 20 settembre la presentazione del libro di Chicco Testa, presidente di Assoambiente, “Elogio della crescita felice” (vedi intervista). È stata promossa da “Save the Date”, negli stabilimenti di Res appeared first on Molise Network del gruppo Valerio.