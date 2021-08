La crescita esponenziale degli eSport contagia anche il Molise

Le competizioni di videogiochi a livello professionistico, note anche come eSport, stanno vivendo un momento di crescita esponenziale in tutto il mondo. Nel 2020 il numero di videogiocatori a livello globale era stimato intorno ai 2,7 miliardi, mentre secondo il Global Esports and Live Streaming Market Report 2021, entro la fine del 2021 728,8 milioni di spettatori assisteranno in live streaming ad eventi di questo tipo. Numeri impressionanti e in continua crescita da quando, il 19 ottobre del 1972 all’università di Stanford in California, venne organizzato il primo torneo ufficiale di eSport con Spacewar, uno sparatutto per pc ispirato a futuristiche guerre aerospaziali dove lo scopo era quello di abbattere la navicella avversaria con dei missili.

Il fenomeno degli eSport ha contagiato anche l’Italia e si stima che nel Belpaese il numero dei giocatori attivi ammonti ad 1 milione e 620mila mentre circa 475mila appassionati seguono in live streaming tornei ed eventi collegati con il mondo degli eSport.

Seguendo lo sprone del Comitato Internazionale Olimpico diverse federazioni sportive sul suolo nazionale hanno già iniziato ad interagire con le rispettive comunità videoludiche. Ad esempio la Federazione Italiana Vela ha da poco annunciato la sua collaborazione con Team MCES, un gruppo di “eAtleti” italiani specializzati in Virtual Regatta Inshore e Virtual Regatta Offshore, simulazioni del World Sailing con il quale si svolgono mondiali di E-sailing con diverse migliaia di appassionati. Anche il mondo del calcio non è da meno e da quest’anno la Serie A ha sponsorizzato un campionato di FIFA e PES alla quale hanno partecipato ufficialmente molte squadre della massima serie del calcio italiano e che ha visto la vittoria del Benevento di DaniPitbull (Danilo Pinto) con FIFA e quella del Genoa in PES con gli NPK_02 (i fratelli Rosario ed Emanuele Accurso) in cabina di regia.

Primi scudetti virtuali che segnano l’inizio di una nuova era mentre anche in Molise gli eSport vanno per la maggiore e ad esempio a livello di calcio virtuale nel 2020 si è giocata una tappa del 2k20 Road Show della Lega nazionali dilettanti di eSport che ha visto trionfare l’ASD San Leucio Volturnia guidato dal player Mario Libraro. I videogiochi e gli eSport hanno trasformato la vita di due termolesi, Nicola Palmieri e Mario Palladino noti con i nickname di Redez e Synergo che hanno creato un canale youtube con oltre 700.000 iscritti e 150 milioni di visualizzazioni con diramazioni e canali legati al gaming e all’intrattenimento su Twitch e altre piattaforme digitali. Un business da milioni di fatturato nel quale si stanno impegnando diversi giovani molisani attratti dagli allori “esportivi” e dai possibili guadagni derivati da visualizzazioni e sponsorizzazioni sempre più cospicue e ben pagate.

Prima che esplodessero gli eSport altri professionisti, quelli del poker, sfruttavano il web per allenarsi, crearsi una carriera e raggiungere le vette della loro disciplina. Nei casinò online, tra tavoli da blackjack, roulette, giri di slot machine simili a videogame, e sale da poker, top player come Hossein Ensan, Justin Bonomo e l’azzurro Dario Sammartino hanno allenato le loro skill sul tavolo verde e si sono affermati come campioni dell’Hold’em. Il poker del resto è ormai considerato a tutti gli effetti uno sport e il comitato olimpico ha considerato l’ipotesi di inserirlo nel paniere delle discipline dei giochi. Un destino simile a quello degli eSport visto che il CIO sta prendendo in considerazione queste discipline anche alla luce del crescente numero di appassionati che giocano e seguono i maggiori eventi mondiali di gaming sportivo.

Nel frattempo lo scorso aprile Thomas Bach, presidente del CIO, ha annunciato la creazione delle Olympic Virtual Series (OVS), un’esperienza digitale sponsorizzata dai vertici dell’organizzazione che coinvolge i campioni del gaming di Virtual Regatta, eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Gran Turismo 7 e Zwyft, videogiochi che rappresentano rispettivamente le discipline della vela, del baseball, delle corse automobilistiche e del ciclismo. Una manifestazione sperimentale che vuole avvicinare gli appassionati di console ai valori olimpici e che sembra preannunciare un futuro coinvolgimento ufficiale di queste discipline nel novero degli sport presenti alle prossime olimpiadi del 2024, le 33esime dell’era moderna che si terranno a Parigi.