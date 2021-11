La coppa vinta dalla Nazionale al Teatro Savoia: appassionati a caccia di una foto ricordo

Dopo il primo approccio di questa mattina all’Unimol, gli appassionati hanno potuto vedere e gustarsi da vicino la coppa vinta agli Europei dalla Nazionale di Roberto Mancini, che sta facendo il giro dell’Italia riscontrando un ottimo numero di presenze. Campobasso ha risposto presente e, dalle 15 di questo pomeriggio, è possibile presso il Teatro Savoia di piazza Pepe immortalarla da vicino, magari con un selfie che funga da ricordo per le “Notti Magiche” della scorsa estate, quella della rinascita dopo le lunghe restrizioni.

Fu Giorgio Chiellini – nell’ultimo atto di Wembley – ad alzare al cielo il trofeo che sanciva la rinascita sportiva e non solo di un intero paese, scottato ma capace di rialzarsi, a colpi di emozioni regalate dagli Azzurri, che misero al tappeto soltanto pochi mesi fa – tra le altre – Belgio, Spagna e Inghilterra in rapida successione. Con ancora negli occhi quel senso di gioia e appartenenza, diversi curiosi-tifosi non si sono fatti pregare (c’è tempo fino alle 19), rispettando regolarmente la fila dell’area appositamente transennata all’ingresso, consentendo un afflusso abbastanza tranquillo. Un fresco e dolce ricordo da custodire gelosamente, ognuno con le sue immagini e i flash degli attimi decisivi.