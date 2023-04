La Coppa Italia di Karting fa tappa a Santa Maria del Molise (LE FOTO)

È iniziato oggi, sabato primo aprile, il lungo weekend di motori che in Molise vedrà gareggiare decine di piloti per la seconda tappa della Coppa Italia nazionale di Karting (Zona 4) presso il circuito federale di Santa Maria del Molise.

Da stamani decine di piloti, meccanici e sostenitori hanno invaso la Pista Paradiso per l’inizio delle prove libere protrattesi fino a sera.

Domani si fa sul serio: la mattina qualifiche ufficiali e Gara 1, nel pomeriggio Gara 2 e premiazioni alla presenza dei vertici regionali dell’Aci Molise. Una manifestazione agonista che ha visto arrivare in Molise sportivi da Lazio, Abruzzo e Puglia, oltre ovviamente i molisani, per un trofeo a cui tengono in tanti e prova lo è il record di piloti, oltre sessanta, che si daranno battaglia dalle 9 di domani mattina fino alle 16.