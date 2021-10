La Coppa d’Europa in Molise

Il C.R. Molise comunica che venerdì 5 novembre 2021 il Presidente Federale Gabriele Gravina incontrerà il calcio molisano unitamente alle autorità istituzionali della nostra Regione. In questa occasione sarà esposta la Coppa d’Europa e saranno ricordati con il Presidente Federale i momenti magici dell’evento europeo.

Non c’è cosa più emozionante che alzare al cielo la coppa che spetta ai Campioni d’Europa. E lo sanno bene Giorgio Chiellini, il capitano della Nazionale azzurra che a Wembley ha conquistato l’ambito trofeo, Roberto Mancini, condottiero della Nazionale, e tutti gli altri azzurri. Ora il trofeo delle Notti Magiche farà tappa in Molise.

Nel dettaglio il programma dell’evento.

Alle ore 11.00 il Presidente Gravina incontrerà gli studenti del Corso di Scienze Motorie e Sportive presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise.

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso il Teatro Savoia verrà esposto al pubbico il trofeo conquistato dagli Azzurri a Wembley l’11 luglio 2021, nel rispetto del protocollo

anti Covid-19.

Alle ore 16.00, il Presidente Federale incontrerà il Consiglio Direttivo e tutte le componenti della struttura federale del C.R. Molise.

A seguire alle ore 18.00, presso il Teatro Savoia, si terrà l’incontro con i rappresentati delle Società Molisane e le Istituzioni Regionali. L’accesso sarà consentito esclusivamente con Invito Ufficiale.

Gli incontri, all’UNIMOL e al Teatro Savoia, verranno moderati dal giornalista RAI Mauro Carafa.