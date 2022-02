“La conquista dell’America”, avvocato molisano in copertina su Forbes

La storia personale e l’ascesa del legale termolese Bernardo Bruno. “E’ un uomo in grado di incarnare il sogno americano”

E’ finito sulla copertina di Forbes Italia, il magazine americano fondato nel 1917 ritenuto il più importante nel mondo degli affari e del lifestyle, Bernardo Bruno.

L’avvocato, originario di Termoli, fondatore di BrunoAssociati è stato inserito tra gli avvocati più influenti del mercato. A lui è stata dedicata la copertina di questo mese che ne ha voluto celebrare il successo e ne ha raccontato l’ascesa nel mondo forense.

Si tratta di “storie di italiani che hanno saputo conquistare l’America non con le armi ma con l’ingegno, professionalità e coraggio – si legge sul sito di Forbes – in copertina Bernardo Bruno, fondatore di BrunoAssociati, uno studio che oggi ha sei sedi tra cui a Milano e New York, decine di collaboratori e relazioni importanti e consolidate negli States.

Preparazione, innovazione e riservatezza sono gli ingredienti del successo di Bruno, che ha iniziato la professione di avvocato a 20 anni, con una segretaria e tre mutui.

“La mia radice”, racconta a Forbes, “è innanzitutto la famiglia che mi ha educato a quei valori della cultura, dell’onestà e dell’indipendenza.

E che hanno continuato a vivere nell’incontro con persone straordinarie, che mi hanno dato il coraggio di fare quello che avevo la capacità di fare. Il resto l’ha fatto l’ambizione”.

Un uomo in grado di incarnare il sogno americano con un percorso personale e professionale che l’ha portato da Termoli prima in via Monte Napoleone a Milano e successivamente in America. (foto in alto e in home page tratta da Forbes.it)