La conquista della Luna raccontata fra i banchi di scuola

A 50 anni dall’Allunaggio la classe II A Trasporti e Logistica dell’Istituto Tecnico Nautico e per Geometri “Ugo Tiberio” di Termoli racconta l’evento che cambiò la storia. Aperta la mostra didattica dalla classe insieme alla Dirigente Scolastica Maria Maddalena Chimisso il giorno dell’incontro con le famiglie degli alunni dell’istituto per presentate le metodologie didattiche adottate. Durante la giornata è stato illustrato ai genitori come gli studenti si avvalgano di un percorso innovativo che porta al connubio tra conoscenze e competenze trasversali che conducono anche ad un incontro concreto con il territorio, essendo la mostra aperta anche alla cittadinanza. La mostra, curata dalla prof.ssa Barbara Mammarella, illustra non solo l’evento nel suo sviluppo ma anche ricerche sulle curiosità inerenti la macchina fotografica utilizzata, i minerali scoperti, il computer in uso, la luna nelle sue fasi e nelle sue caratteristiche, il razzo multistadio, le biografie dei tre astronauti e altro ancora. Il percorso, illustrato interamente dagli alunni della classe, si snoda attraverso il sottofondo delle parole del discorso intenso e appassionato del Presidente americano John F. Kennedy del 12 settembre 1962:

«Abbiamo iniziato questo viaggio verso nuovi orizzonti perché vi sono nuove conoscenze da conquistare e nuovi diritti da ottenere, perché vengano ottenuti e possano servire per il progresso di tutti. […] Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese; non perché sono semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità, perché accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, insieme a tutte le altre».

E’possibile visitare la mostra, previa prenotazione, tutte le mattine fino al 20 dicembre 2019 e durante tutto il mese di gennaio 2020.