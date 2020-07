La confusione dei parcheggi a pagamento… che non si devono pagare! Potrebbe essere definita così la denuncia dei turisti che in questi giorni si trovano a Termoli. Sotto la lente la cartellonistica dei parcheggi a pagamento: una delibera del 1 luglio, infatti, ha stabilito la gratuità del parcheggio a strisce blu sui due lungomari della città nei giorni festivi, la domenica, e dopo le 20 in tutti i giorni. Peccato, però, che a detta della lamentela di alcuni turisti che ci è pervenuta in redazione la cosa non sarebbe riportata chiaramente sulla cartellonistica verticale che si trova per strada sulla quale, invece, si legge l’obbligatorietà del pagamento del parcheggio dal 1 giugno al 30 settembre dalle 8.30 alle 24 tutti i giorni, anche nei festivi. «Che sia un modo per incassare ugualmente il parcheggio?», la domanda dei turisti che si aggiunge alla considerazione che «hanno aggiunto degli stalli a pagamento anche in centro».