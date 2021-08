La Confapi Molise scrive a Toma: “Prorogare con urgenza le misure riguardanti il Por Fsre Fse”

Le aziende molisane associate alla Confapi hanno lanciato un monito attraverso una lettera inviata al governatore Toma, al presidente del consiglio regionale Salvatore Micone e all’assessore alle Attività Produttive, delega che è sempre in capo al presidente della Regione.

Le aziende chiedono una proroga delle misure riguardanti il Por Fsre Fse, anche alla luce del fatto che le materie prime scarseggiano e ci sono grandi ritardi nelle consegne.

“In considerazione delle problematiche generate dalla pandemia Covid-19, note a tutti, molte aziende nostre associate, – si legge nella missiva della Confapi – beneficiarie di misure regolamentate dai programmi Por Fsre Fse, non sono riuscite a completare gli interventi nelle tempistiche previste nei relativi bandi.

I ritardi, sono dovuti non solo al periodo di lockdown imposto a livello nazionale, ma anche per la conseguente mancanza di materiali, di disponibilità di mano d’opera che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Sarebbe opportuno ed urgente decretare una proroga, al pari di ciò che è stato fatto con il PSR, alle misure contemplate nei Programmi Por Fsre Fse per garantire parità di trattamento alle imprese che hanno attivato misure, oltre a tranquillizzarle in un momento così delicato ed incerto.”