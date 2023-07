La composizione del Consiglio agita il centrodestra, Di Pardo chiederà l’accesso agli atti

Il sindaco di Petacciato: «Valuterò il ricorso dopo aver visto le carte e aver avuto un confronto con la Corte»

Salgono a 14 i riconfermati della passata legislatura, 10 in maggioranza

Il giorno dopo la sorpresa servita dalla Corte di Appello di Campobasso, c’è fermento nel centrodestra molisano. L’elezione di un quinto esponente di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo, a scapito di Roberto Di Pardo di Noi Moderati, scombussola i piani di maggioranza e neo presidente. Intanto perché il sindaco di Petacciato è uomo di fiducia di Roberti e il suo approdo a Palazzo D’Aimmo faceva parte di quel “Patto del Cosib”, o patto dei sindaci del Basso Molise, di cui abbiamo già riferito. Poi perché potrebbe cambiare anche i piani che il neo governatore aveva in testa per la Giunta.

Con l’elezione di Aida Romagnuolo diventano 14 i riconfermati della passata legislatura, la stragrande maggioranza nel centrodestra: Micone, Pallante, D’Egidio, Iorio, Romagnuolo, Cavaliere, Di Baggio, Di Lucente, Cefaratti, Niro. Per le minoranze Fanelli, Facciolla, Greco e Primiani. I volti nuovi scendono a 5: Stefania Passarelli, Fabio Cofelice, Massimo Sabusco, Alessandra Salvatore e Roberto Gravina. Torna a sedere in Consiglio regionale Massimo Romano.

Questo, ovviamente, se la situazione dovesse restare quella illustrata ieri dalla Corte d’Appello. Alcuni esperti hanno sollevato qualche perplessità sul metodo utilizzato per l’attribuzione dei seggi e Roberto Di Pardo sta valutando l’eventualità di presentare ricorso al Tar.

«Anche per un super esperto come Roberto Di Sario, che tra le altre cose aveva previsto l’ingresso della Lancellotta alla Camera quando ancora le schede ministeriale davano l’elezione della Cerroni, quel seggio dovrebbe spettare a me. Ad ogni modo cercherò di capire quali sono state le considerazioni della Corte, chiederò un accesso agli atti per leggere le carte ed eventualmente valuterò il ricorso. Ma solo se ci sono i presupposti perché non voglio ingolfare la macchina amministrativa. Ovviamente al momento c’è delusione – ha concluso Di Pardo – ma voglio leggere le carte, confrontarmi con la Corte e decidere il da farsi.» redpol

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE



MAGGIORANZA:

Micone (Fratelli d’Italia)

Pallante (Fratelli d’Italia)

D’Egidio (Fratelli d’Italia)

Iorio (Fratelli d’Italia)

Romagnuolo (Fratelli d’Italia)

Cavaliere (Forza Italia)

Di Baggio (Forza Italia)

Di Lucente (Forza Italia)

Passarelli (Il Molise che Vogliamo)

Cefaratti (Il Molise che Vogliamo)

Cofelice (Noi Moderati)

Niro (Popolari per l’Italia)

Sabusco (Lega)

MINORANZA:

Gravina (candidato presidente)

Fanelli (Pd)

Facciolla (Pd)

Salvatore (Pd)

Greco (Movimento 5 Stelle)

Primiani (Movimento 5 Stelle)

Romano (Costruire Democrazia)