La compagnia Teatrale “Terza Classe” ospite nel Gargano con lo spettacolo ‘La valigia sul letto’

La compagnia Teatrale del Dopolavoro Ferroviario di Campobasso “Terza Classe” ospite nel 1°

Festival del teatro Popolare nel Gargano con lo spettacolo che sta riscuotendo un notevole successo

(12 repliche) “La Valigia sul letto “ di Edoardo Tartaglia con la regia di Tonia Anzini.

SABATO 18 FEBBRAIO e DOMENICA 19 alle ore 20.30 all’Auditorium “R. Lanzetta” in Via Aldo Moro a Vico del Gargano. Cinque spettacoli, dieci date, con la partecipazione 4 compagnie garganiche e una molisanaHa preso il via il 4 febbraio, terminerà il 5 marzo, sipario aperto sulla tradizione teatrale popolare

VICO DEL GARGANO (Fg) Cinque spettacoli, 10 date, quattro diverse compagnie teatrali del Gargano

e una del vicino Molise, un mese all’insegna dello spettacolo, del divertimento e della cultura: sono

questi, in sintesi, i numeri della prima edizione del “Festival del Teatro Popolare” che si sta tenendo

registrando fino ad oggi con sold out ,entusiasmo e partecipazioni dei cittadadini a Vico del Gargano ,

caratterizzandosi come la stagione teatrale invernale del ‘Paese dell’Amore’.

All’organizzazione del Festival – nata dalla collaborazione tra le associazioni culturali e teatrali “Gli

Squinternati” di Rodi Garganico e Ncvò Cappà Nsciaun di Vico del Gargano con un grande lavoro di

raccordo a cura di Giuseppe Tavani e Giuseppe Aguiari – il Comune di Vico del Gargano ha

riconosciuto il proprio patrocinio.

“Saranno protagoniste realtà e associazioni teatrali di Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San

Nicandro Garganico, Campobasso e, naturalmente, Vico del Gargano”, ha spiegato il sindaco Michele

Sementino. “E lo saranno in un periodo molto importante dell’anno, quello che coincide con le

iniziative che celebrano il legame di Vico del Gargano con il suo Patrono, San Valentino”.

Emozionati e fieri di poter rappresentare il Molise con l’intento di portare avanti degli scambi culturali

per favorire oltre all’arricchimento culturale anche promozione del territorio. E’ intenzione del

Dopolavoro Ferroviario, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale DLF organizzare nel Molise una

Rassegna da effettuarsi in coincidenza delle feste popolari del Molise in modo da proporre dei veri e

propri pacchetti turistici.