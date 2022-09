La Compagnia Teatrale Elvira approda a Campobasso, con la direzione ed il coordinamento di Rolando Giancola

di Marika Galletta

La scuola di teatro Elvira apre il suo sipario. Via libera agli open day del 27 e del 29 Settembre a Campobasso nella sede di via Bruno Buozzi, con lezione di prova gratuita. Ad accogliere sul palcoscenico bambini, adolescenti ed adulti, la cura di diversi insegnanti d’eccezione: Rolando Giancola, Pierpaolo Pediconi, Sofia Brocani, Chiara Iovine, Alessia Danila Di Salvo, Shawn Uplaznik.

Diverse le materie in auge: recitazione, canto e tecniche vocali, cinema, commedia dell’arte, dizione, scrittura creativa e doppiaggio

Questo corso di teatro nasce con l’obiettivo di dare a tutti, aspiranti attori o semplici appassionati, la possibilità di praticare il teatro in tutte le sue forme: passione, libertà, leggerezza e trasporto, al fine di far conquistare agli allievi nuove abilità e consapevolezze di cui beneficiare in scena e nella vita.

La compagnia teatrale Elvira ripone nelle sue attività non solo le prospettive ludiche, artistiche ed intellettuali ma il coinvolgimento sensoriale, emotivo ed empatico-relazionale del partecipante. Perché in fondo andare in scena ed esporsi ad un pubblico è un momento poetico, intimo e profondo, per chiunque decida di esibirsi. I metodi di insegnamento, si baseranno sul rispetto profondo della persona, sull’accettazione incondizionata della personalità e nel rispetto dei suoi ritmi, investendo nel teatro come strumento del sociale. Non meri allievi, bensì attori- protagonisti.

Ogni partecipante vive l’esperienza del teatro a modo proprio e gli insegnanti sono pronti a lavorare su ciò che l’altro porta di sé e con sé per costruire insieme un teatro nel teatro in scena e stimolare nuovi percorsi resilienti da portare fuori dalla scena, nel teatro della vita.

Ma cosa si cela dietro la scelta del nome “Elvira”? – Ce lo racconta l’attore e performer Rolando Giancola:

“Elvira significa pedagogia teatrale fatta in un certo modo, con una certa verticalità, con una certa profondità e sincerità. Questo gruppo teatrale è stato fondato da me e Sofia Brocani collega di Milano, durante il periodo pandemico del Febbraio 2021.”

Ed aggiunge: “Con lei ho condiviso l’esperienza teatrale bolognese della Fraternal Compagnia, che ci ha portati a recitare in Italia e all’estero di fronte ai pubblici più disparati. Un monito per la realizzazione di un piccolo sogno: fare vivere il teatro a 360 gradi a tutti gli allievi desiderosi di mettersi in gioco con passione e tenacia.”

L’omaggio è al personaggio di Elvira nell’opera di Molière il “Don Giovanni”. La donna è una delle tante amanti del protagonista, eppure l’unica capace di scalfirgli il cuore mediante uno dei monologhi riconosciuti dai più grandi pedagoghi teatrali come tra i più difficili da recitare, perché è privo di inganni, di indugi, di trucchi retorici, non ci sono accenni alla letteratura, ma solo pura anima. E’una donna che per parlare utilizza la voce dell’anima. “La nostra strada maestra è proprio questa, far vibrare e scuotere l’anima di chi guarda, ascolta e partecipa.”

La compagnia teatrale Elvira, nasce e si sviluppa fedele alla propria bibbia pedagogica tracciando un corso d’azione dinamico proiettato alla contemporaneità societaria, pronto ad accogliere incondizionatamente perché il teatro è libertà, purezza, fantasia e benessere in movimento.

Gli insegnanti della scuola di teatro Elvira, porteranno a Campobasso un luogo ad hoc di scambio, integrazione, conoscenza, gioco ed apprendimento che avrà uno spazio adatto per tutti.