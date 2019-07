La Compagnia del Bosco incanta Piazza Duomo (LE FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

Riuscita la terza serata di Agorà 2019 – Germogli di comunità organizzata dalla Diocesi di Termoli-Larino in piazza Duomo. Un evento dedicato alla famiglia considerata come “classe media di santità” e come punto di riferimento della vita quotidiana in cui ognuno di noi può contribuire al recupero e al miglioramento delle relazioni con piccoli gesti di amore, gesti di santità “della porta accanto” come indicato da Papa Francesco nell’esortazione apostolica “Gaudete et Exultate”. In tanti hanno preso parte all’iniziativa che ha previsto due momenti: il primo, con giochi e laboratori per bambini e, l’altro, con lo spettacolo de “La compagnia del Bosco” di Campomarino in una cornice suggestiva e ricca di emozioni. Entusiasti i piccoli che hanno affollato piazza Duomo insieme ai genitori e ai turisti e visitatori giunti in città. Una serata piacevole che ha colto in pieno il senso della manifestazione voluta dal Vescovo, Gianfranco De Luca, come una piazza da abitare per parlare all’uomo di oggi con uno stile diretto e coinvolgente. Nel corso dell’evento è stato presentato anche un video significativo che ha ripercorso il primo anno e mezzo di attività del Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” (sede in piazza Sant’Antonio a Termoli). Inoltre, è stata organizzata anche una cena solidale a cura di “Terre del Seminario”- altra ‘opera segno’ della Diocesi – il cui ricavato servirà per realizzare una borsa lavoro. Continuano le visite alla Termoli Sotterranea a cura dell’associazione culturale Pietrangolare. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e rinnovano l’invito a prendere parte anche alle serate del 6 e 7 luglio (programma disponibile sulla pagina Facebook Diocesi Termoli Larino.