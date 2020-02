La compagnia Cast omaggia Falcone e Borsellino

Le due figure rimaste nell’immaginario collettivo degli italiani come simbolo di lotta alla mafia troveranno spazio al Teatro Nuovo Proscenio di Isernia, con debutto il 29 febbraio. L’accogliente spazio in corso Risorgimento del Nuovo Teatro Il Proscenio farà da cornice a un testo inedito, dedicato a due figure rimaste nell’immaginario collettivo degli italiani come simbolo di lotta alla mafia: ‘Il Teorema Falcone’, scritto e diretto da Salvatore Mincione, con Giovanni Gazzanni, Elio Musacchio e Luigi Giannini. La compagnia Cast continua il suo progetto di un’offerta culturale completa e varia, con tante ospitate ‘vip’ – da Corrado Taranto, Ernesto Mahieux al recentissimo Federico Perrotta – e i grandi successi de ‘Il professor Bellavista’ e di ‘E Nepute d’o Sindaco’, riscuotendo continui sold out. ‘Il Teorema Falcone’ vuole essere un contributo a un uomo che si definì ‘servitore dello Stato’, quello stesso Stato che lo tradì (almeno una parte di esso). Si debutta questo sabato, 29 febbraio, alle 21, presso il Nuovo Teatro Il Proscenio in corso Risorgimento, nei locali del Centro del commercio e degli affari di Isernia. In replica domenica 1’ marzo alle 18 e per i successivi due weekend. Il costo del biglietto singolo è di 8 euro, per dieci spettacolo 70€, mentre per l’intera rassegna 80€. Orario Spettacoli:SABATO 29 FEBBRAIO alle 21, DOMENICA 1 MARZO alle 18, SABATO 7 MARZO alle 21, DOMENICA 8 MARZO alle 18. Per informazioni si possono contattare i numeri 3396801542 (Giovanni) e 3392694897 (Salvatore).