La ‘colossale truffa’ del caro benzina, esposto in Procura dell’Unione Consumatori

L’avvocato Ennio Cerio: stiamo denunciando da tempo che si tratta di speculazioni vergognose non giustificate dalla guerra in Ucraina. Chiesto anche l’intervento dell’Antitrust

Il mercato specula: da un lato le accise e le tasse servono a far funzionare l’Italia, dall’altro il nervosismo che raddoppia, quadruplica o quintuplica il prezzo di un carburante fa solo arricchire pochi.

“Siamo in presenza di una colossale truffa del mercato che è fatto a spese delle imprese e dei cittadini”.

Lo ha detto a SkyTg 24 il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

Intanto sul caro carburanti

L’Unione nazionale consumatori, spiega il responsabile regionale per il Molise – l’avvocato Ennio Cerio – ha presentato un esposto in Procura per l’aumento della benzina.

“Dopo aver annunciato l’esposto all’Antitrust – le parole Cerio – abbiamo deciso di presentare anche un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo che il ministro Cingolani venga sentito come persona informata sui fatti, così da poter spiegare ai magistrati il contenuto delle sue importanti dichiarazioni e delle accuse mosse”.

“Fin dall’inizio siamo stati gli unici a denunciare che si trattava di speculazioni vergognose non giustificate dalla guerra in Ucraina, visto che il petrolio greggio prima di arrivare alla pompa deve diventare benzina e va distillato e raffinato.”

“Per questo nell’esposto all’Antitrust – continua l’avvocato Ennio Cerio – abbiamo già chiesto all’Authority di accertare, avvalendosi dell’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e delle comunicazioni ufficiali dei distributori al ministero dello Sviluppo Economico, quando e con che tempistica sono iniziati gli aumenti e chi si è approfittato di questa emergenza e dei timori per gli effetti della guerra per praticare ricarichi eccessivi e prezzi elevati, condizionando così indebitamente il comportamento economico dei consumatori, verificando se vi fossero intese restrittive della concorrenza o reati e, in tal caso, chiedendo di segnalarli alle Procure territorialmente competenti.”

I numeri

In una sola settimana, dal 28 febbraio al 7 marzo, secondo i dati ufficiali del Mite elaborati dall’Unc, la benzina è rincarata del 4,5%, 8,43 cent al litro, pari a 4,21 euro per un pieno di 50 litri, equivalenti a 101 euro su base annua considerando due pieni al mese, mentre il gasolio ha fatto un balzo ancora maggiore, +5,1%, 8,89 cent al litro, che corrispondono a 4 euro e 44 cent a rifornimento, 107 euro annui.

Secondo il legale, quando ci sono speculazioni come ora, 8 cent al litro in una settimana, anche l’apertura di un fascicolo all’Antitrust o alla Procura, anche se poi dovessero archiviare, è comunque utile per bloccare le speculazioni, dato che le aspettative di inflazione creano inflazione, mentre la Gdf che ti arriva a fare un controllo li blocca.

“Insomma e così chiude – a differenza di quando si prendono in giro i consumatori con cause farlocche per le quali gli si chiedono i soldi o class action all’americana che non si sa che fine hanno fatto, in questo caso gli esposti alla Procura, che non impegnano direttamente i consumatori e non li illudono di niente, sono doverosi, direi un obbligo. Non sono d’accordo con chi afferma semplicemente che la benzina arriverà a 3 euro (proprio per via delle aspettative), o che il prezzo della pasta aumenterà del 30%, il caffè a 1,50, solo per guadagnarsi spazio sui giornali”.