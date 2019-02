CAMPOBASSO

La Clinica Villa Maria ha incontrato i Commissari alla Sanità della Regione Molise. Come con l’associazione di categoria (AIOP), l’incontro è valso ad illustrare le attuali criticità e le prospettive future in vista della predisposizione da parte della struttura commissariale della nuova programmazione sanitaria, essendo ora mai scaduto il P.O.S. 2015-2018.

In particolare la Clinica ha chiesto che vengano salvaguardate le attività storicamente erogate dalla struttura quali la Medicina, la Chirurgia Polispecialistica e l’Oculistica nonché le risorse umane di alta professionalità ad esse dedicate. In proposito è stata presentata una dettagliata analisi della mobilità passiva della Regione Molise del 2017 nella quale sono state evidenziate alcune prestazioni di alta complessità, con elevata mobilità passiva verso altre regioni, già erogate da Villa Maria.

Lo studio di forme di budget assegnato agli erogatori accreditati, finalizzate ad abbattere tale mobilità passiva, potrebbe evitare aggravi di costi per la regione e contenere gli indici di fuga. Analoga proposta è stata avanzata per alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali dove in ambito regionale le liste di attesa sono molto critiche. Si è manifestata ai Commissari la disponibilità a dare un valido supporto per l’abbattimento delle liste di attesa, stante la presenza presso la clinica di strumentazione d’avanguardia e validi professionisti. In special modo alla diagnostica per immagini, ecografia, visite poli specialistiche ed altro.