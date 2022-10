La città si prepara ad abbracciare per l’ultima volta Andrea Tiberio

Martedì 11 ottobre, alle 16, i funerali del 46enne morto in un incidente in moto. Poi la sepoltura nel cimitero di Sepino, paese d’origine

Saranno celebrati nella chiesa di San Giovanni Battista, a Campobasso, i funerali di Andrea Tiberio, il 46enne di Campobasso coinvolto in un incidente in moto avvenuto lo scorso 7 settembre a La Spezia.

Assieme a lui, sulla due ruote, c’era una donna di 40 anni. Un impatto molto forte con i due centauri che avevano riportato delle ferite multiple ed erano stati trasferiti in ospedale in codice rosso e ricoverato nel reparto di Rianimazione in coma farmacologico. Andrea, da quel momento, aveva lottato con tutte le sue forze fino alla mattina del 2 ottobre, quando il suo cuore ha smesso di battere. Lunedì 10 ottobre la salma del giovane rientrerà a Campobasso, martedì l’ultimo saluto. Poi il feretro proseguirà per il cimitero di Sepino, dove Andrea sarà sepolto.