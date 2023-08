La città si prepara a dire addio a Nick Di Michele, giovedì 31 agosto l’ultimo abbraccio

La città si prepara a salutare per l’ultima volta Nick Di Michele, consigliere comunale di Termoli e vertice della Polizia Penitenziara a Parma stroncato da un malore improvviso questa mattina, martedì 29 agosto, nel centro emiliano.

I funerali si terranno giovedì pomeriggio, 31 agosto, alle 16,30 nella chiesa di San Francesco. Previsto anche l’allestimento della camera ardente nei locali dall’agenzia di pompe funebri Jovine, che nella mattinata di domani partirà da Termoli per organizzare il rientro della salma in Molise.

Di Michele, sposato e padre di un figlio, viveva da tempo a Parma dove lavorava come comandante della Polizia Penitenziaria dopo essersi trasferito da Larino.

Protagonista indiscusso degli ultimi anni della vita politica termolese era stato tra i fondatori del MoVimento 5Stelle nella città bassomolisana insieme agli ex consiglieri regionali Fontana e Manzo e all’attuale consigliere comunale Antonio Bovio, suo grande amico.

Aveva guidato le battaglie per l’ambiente e la salute, per l’acqua pubblica, si era candidato sindaco arrivando per un soffio alla fascia tricolore contro Angelo Sbrocca.

Poi la decisione di trasferirsi a Parma per lavoro ma l’amore per Termoli non è mai venuto meno.