La città piange la scomparsa di Carlo Cerrone: “Sarai sempre in curva con noi”

Il giovane 40enne è stato strappato all’amore dei suoi cari da un male incurabile

A luglio avrebbe compiuto 40 anni, era nel pieno della sua vita. Sono questi gli anni in cui sei chiamato a prendere grandi decisioni, a far vedere al mondo chi sei e di che pasta sei fatto. Tagliare traguardi, sorridere per le soddisfazioni, combattere e non arrendersi di fronte alle difficoltà quotidiane. Carlo avrebbe voluto fare tutto ciò, purtroppo il destino non glielo ha permesso.

Carlo Cerrone, giovane campobassano e grande tifoso del Campobasso, non c’è più.

Nelle scorse ore un brutto male lo ha strappato all’affetto della sua famiglia. Una città intera, dove il ragazzo era molto conosciuto, piange la sua scomparsa e sono centinaia i messaggi di cordoglio su facebook. “Sarai sempre in curva con noi”, scrive un amico.

“Che il Signore ti accolga nella sua casa e doni consolazione alla tua famiglia ed a coloro che ti hanno voluto bene”. Addio Carlo.