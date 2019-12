«La città ha bisogno di un Commissariato di Polizia»

Una datata istanza popolare torna di moda a Venafro da parte di comuni cittadini che chiedono maggiore prevenzione, controlli più efficienti e migliore tranquillità personale e sociale. E’ scaturita all’indomani della recente operazione della Polizia di Stato di Isernia riuscita con propri uomini a bloccare ed assicurare alla giustizia un team di ladri entrati nella proprietà privata ed arrivati addirittura a malmenare la sventurata proprietaria di casa, prima di dileguarsi senza impossessarsi di alcunché essendo stati scoperti per tempo. L’istanza reca la firma di un professionista venafrano che chiede l’anonimato ma che non ha mancato di commentare in maniera positiva e direttamente al Questore di Isernia l’operato degli uomini della Polizia di Stato nel maggiore Comune della provincia di Isernia, appunto Venafro, che in quanto posto ai confini ed esposto ad infiltrazioni malavitose extraregionali, nonché sede di intenso traffico interregionale, da sempre sollecita una diversa, più completa ed efficiente presenza di tutte le Forze dell’Ordine dello Stato, senza esclusione alcuna. Ecco il commento via web del professionista venafrano dopo la predetta operazione di polizia : “Bravi, attenti e capaci”, ha scritto il cittadino riferendosi al positivo operato degli agenti di Polizia per proseguire con una precisa istanza all’indirizzo del Questore di Isernia, “Sig. Questore -ha aggiunto il venafrano, evidentemente esasperato per i continui attacchi alla proprietà privata e per i conseguenti pericoli che si corrono- si attivi per il Commissariato di Polizia a Venafro. La città ne ha BISOGNO !”. Nella città dell’estremo Molise occidentale, si ricorda, a tutela di persone e cose sono presenti Carabinieri e Guardia di Finanza, ospitati nella cittadella militare di Via Maiella, nonché i volontari dei Vigili del Fuoco oltre ovviamente ai Vigili Urbani. In tanti però continuano a vedere di buon occhio, e quindi a sollecitare, anche l’auspicata presenza stabile e continuativa della Polizia di Stato. Del resto, tanto è ritenuto opportuno anche dagli stessi ambienti militari dello Stato, visto che ogni giorno arrivano dalla Questura di Isernia a Venafro pattuglie radiomobili della Polizia di Stato per l’effettuazione del servizio a Venafro, data la collocazione geografica della città ed il traffico interregionale che quotidianamente l‘attraversa. L’ennesima e motivata istanza popolare per l’istituzione del Commissariato di Polizia a Venafro, o di altro servizio del Corpo, coglierà finalmente nel segno ? Sono in molti ad augurarselo, al fine di garantire ai venafrani maggiore tranquillità, tutela e sicurezza.

Tonino Atella