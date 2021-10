“La città dei Misteri”, giovedì la presentazione della guida a Campobasso

Dopo l’anteprima dedicata alla stampa svoltasi presso la sede dell’Assessorato al Turismo della Regione Molise, la nuova guida turistica ufficiale della città di Campobasso, “La città dei Misteri”, verrà presentata alla città giovedì 14 ottobre, alle ore 18.00, al Museo dei Misteri di via Trento nel corso di un apposito evento/convegno di presentazione aperto al pubblico.

L’evento di giovedì 14 ottobre sarà l’occasione non solo per presentare il lavoro alla città ma soprattutto per rendere pubbliche le ricerche svolte dagli esperti che hanno creato i contenuti della guida, con particolare riguardo a quelli digitali, al fine di promuoverne l’utilizzo presso gli operatori turistici e culturali del nostro territorio.

Alla serata di giovedì 14 ottobre presso il Museo dei Misteri, prenderanno parte anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma,il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, il sindaco di Busso, Michele Palmieri, e il sindaco di Guardiaregia, Fabio Iuliano.

La guida sarà illustrata al pubblico da Gabriella Di Rocco, Mattia Rotoletti e Stefano Di Maria. Moderatrice d’eccezione sarà la scrittrice Valentina Farinaccio. Il progetto della guida turistica del capoluogo di regione, realizzato dall’Amministrazione comunale di Campobasso, è stato finanziato attraverso il bando “Turismo è Cultura” della Regione Molise in partenariato con l’associazione ArcheoIdea, il Comune di Busso e il Comune di Guardiaregia.