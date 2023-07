La città abbraccia per l’ultima volta Fra’ Domenico, maestro di umiltà

Oggi pomeriggio, venerdì 28 luglio, alle 16.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova l’addio a Frate Domenico Baranello, scomparso ieri all’età di 87 anni. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Mirabello, suo paese d’origine

Campobasso si prepara a salutare per l’ultima volta Frate Domenico Baranello, scomparso ieri – giovedì 27 luglio, all’età di 87 anni. Questo pomeriggio, alle 16.30, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova i funerali, poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Mirabello Sannitico, suo paese d’origine.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo nel corso della propria vita. Una persona speciale Fra’ Domenico. Lui che percorreva in lungo e in largo le strade del capoluogo perennemente a piedi, con il suo passo svelto, spesso brontolando, ma fermandosi a chiacchierare o semplicemente dispensando sorrisi ai più piccoli, a cui non mancava mai di regalare una caramella.

In tanti piangono la sua scomparsa, sono centinaia i campobassani che lo ricordano con un aneddoto simpatico. “Cia Fra’ Domenico, maestro di umiltà, ci mancherà il tuo fischietto”.