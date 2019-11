«La chiusura definitiva del Caracciolo sarà la morte lenta di una comunità»

Incontro al circolo San Pio con l’ex candidata del Pd alle Europee, Caterina Cerroni, sulle problematiche delle aree interne

AGNONE. Si è svolto al Circolo di Conversazione San Pio di Agnone un incontro con Caterina Cerroni (candidata per il Pd alle ultime Europee), presentata dal presidente del Circolo Enzo Carmine Delli Quadri, sulle aree interne. «Esse rappresentano una parte ampia del Paese – circa tre quinti del territorio e poco meno di un quarto della popolazione – assai diversificata al proprio interno, distante da grandi centri, tra cui anche l’Alto Molise. Le azioni necessarie per uscire da questa situazione – ha sottolineato Cerroni – passano attraverso, innanzitutto, la Sanità che deve dare una copertura capillare a dette aree, la Scuola che deve saper integrare e la Mobilità che deve consentire spostamenti veloci e confortevoli. In secondo piano, ma non vanno trascurate, le azioni riguardanti la tutela attiva del territorio e delle comunità, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, i sistemi agro-alimentari, l’artigianato e le filiere locali di energia rinnovabile».

Sono intervenuti all’incontro anche la vice sindaco di Agnone, Linda Marcovecchio che ha evidenziato come non tutto il panorama riguardante Agnone è negativo e che molte azioni concrete sono in atto per mantenere Agnone al livello che gli spetta. Ovviamente per fare questo occorre unità di intenti da parte di tutte le forze politiche e procedere con calma e senza fretta perché sono problemi complessi che vanno risolti con il tempo giusto; Daniele Saia, Marino D’Onofrio, Domenico Di Nucci, Enrica Sciullo, tutti, ciascuno a suo modo, consci della situazione drammatica che, per quanto riguarda in particolare la sanità e la mobilità, sta travolgendo Agnone: una chiusura definitiva del Caracciolo significherà la morte lenta di una Comunità. Il Caracciolo sta ad Agnone come la Fiat sta alle diverse zone italiane che la ospitano. Infine, il presidente del circolo, Delli Quadri, ha voluto fare omaggio, alla Cerroni, del libro “I Tesori dell’Altosannio” scritto e curato dallo stesso Delli Quadri con la collaborazione di diversi autori di storia, prosa, poesia, itinerari del nostro territorio e l’inserimento nel libro di una galleria di foto spettacolari collegate agli scritti.