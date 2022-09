La chimica Momentive compie 40 anni: previsto l’apliamento dello stabilimento

Il gruppo Momentive Performance Materials (Momentive), azienda multinazionale nel settore dei siliconi e dei materiali avanzati, ha annunciato oggi il completamento di un ulteriore investimento: un nuovo impianto di produzione a Termoli in concomitanza con la celebrazione dei 40 anni di attività sul territorio.

Questo stabilimento sarà specializzato negli additivi Niax per schiume poliuretaniche (PU) flessibili e rigide, destinate all’industria dei materassi e degli arredi imbottiti, automobilistica e dell’isolamento energetico. Alla base della nostra strategia abbiamo posto l’impegno a creare soluzioni innovative per un mondo sostenibile, tra cui ad esempio gli additivi per schiume poliuretaniche isolanti utilizzate nell’edilizia e negli elettrodomestici per il miglioramento dell’efficienza energetica; i materassi sottovuoto che consentono di ottimizzare il volume di trasporto e quindi di ridurre l’inquinamento; i catalizzatori a basse emissioni per materassi e sedili per auto che contribuiscono a un prodotto finale più sicuro ed ecologico.

“Il rafforzamento della nostra presenza sul territorio attraverso questo nuovo impianto, che rispetta i più severi standard di sicurezza dei processi produttivi, rappresenta l’impegno di Momentive a creare valore per non solo per i clienti, ma soprattutto per i dipendenti, l’ambiente e la comunità locale”, ha dichiarato VP Nalian, Presidente e Direttore Generale della divisione Performance Additives di Momentive.

Momentive è presente a Termoli, in Molise, dal 1982.

Da sempre attenta a costruire partnership con le comunità più vicine, interagisce attivamente con le scuole locali (Alternanza Scuola Lavoro) e con le più prestigiose Università Italiane, accogliendo studenti per programmi di stage e Academy per lo sviluppo delle competenze chimiche.

“Apprezziamo la fiducia che le Autorità e tutta la Comunità hanno riposto nel nostro progetto. Questo stabilimento testimonia il nostro impegno a continuare a investire sul territorio e a supportare e far crescere la comunità locale”, ha dichiarato Sebastiano Magrì, Direttore dello stabilimento di Termoli.

“Crediamo fermamente che la nostra missione sia quella di rappresentare una risorsa per il territorio. Oggi possiamo contare ~200 dipendenti, ~85% residenti in Molise e ~15% nelle vicine aree di Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia. La nostra strategia futura prevede di continuare ad attrarre e trattenere i talenti provenienti dalle aree limitrofe, per consentire loro di ottenere interessanti opportunità di lavoro senza lasciare la propria regione/paese”, afferma Maria Antonietta Nuozzi, HR Manager.

“Per lo stabilimento di Termoli, come per Momentive, la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e dell’intera Comunità è una priorità”, ha dichiarato Sebastiano Magrì, Direttore di Stabilimento di Termoli.

“A dimostrazione dell’impegno per il miglioramento continuo, Termoli ha ottenuto le certificazioni ISO 14001-45001 (Sistemi di gestione dell’ambiente, della salute e della sicurezza) e la registrazione EMAS.

Questo nuovo impianto, progettato secondo criteri di sicurezza all’avanguardia, è un’ulteriore conferma dell’impegno di Momentive su questi temi fondamentali.”