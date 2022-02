La Chiesa molisana nella trappola del broker che investe (e perde) i soldi dei clienti

Il consulente finanziario (broker) matesino avrebbe raggirato un’associazione vicina ai Frati

Il denaro

Ossessessione e possessione per il denaro, per le cose. Possedere è indice di potenza e di superiorità. E’ qualcosa che abbiamo tutti dentro, fa parte del nostro dna. I soldi guidano la nostra vita e spesso ne dettano le regole. Anche quando rinnegano il principio stesso della regolarità.

I nuovi elementi

Recentemente abbiamo avuto modo di raccontare in breve la disavventura di nuclei familiari ed imprenditoriali che avrebbero visto dissolversi i risparmi di una vita affidati ad un consulente finanziario che, a quanto pare, li avrebbe utilizzati per fare a sua volta investimenti, poi andati a male. (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO)

Il broker molisano

Sembra che gli stessi intermediari del credito, una volta accortisi delle indebite sottrazioni, abbiano interrotto rapporti con il consulente in questione, senza tuttavia riconoscere alcun ristoro ai malcapitati investitori, i quali hanno visto il proprio patrimonio quasi totalmente depauperarsi (si stima fra i 30 e i 40 milioni di euro).

Il broker avrebbe operato per conto di due grossi gruppi bancari specializzatti nella gestione di investimenti per le famiglie e per le imprese.

Gli avvocati dei risparmiatori

Tra i truffati pare ci sia anche un’associazione facente capo ad ambienti ecclesiastici. Gli avvocati Antonio De Benedittis e Luigi Iosa, rivendicando il diritto difensivo di investigare, stanno valutando la responsabilita in solido degli intermediari bancari per i quali ha operato per anni il broker.

L.S.