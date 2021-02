La Chiesa di Toro avrà una quarta campana

Su iniziativa del Parroco fr. Armando Gravina. Mercoledì 17 la fusione presso la Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone

Lo scorso 28 settembre 2020, in piena pandemia, il Parroco fr. Armando Gravina ha voluto affidare tutte le famiglie di Toro alla protezione dell’Immacolata e di San Michele Arcangelo per preservarle dal virus. Per l’occasione ha inviato l’Arcivescovo Mons. Gian Carlo Maria Bregantini che ha presieduto l’Eucarestia e l’Affidamento delle famiglie di Toro. Volendo conservare un ricordo ha voluto e pensato di far fondere una campana (nella foto il calco) che ricordasse tale momento. Invitati i responsabli della Fonderia Pontificia Marinelli Armando di Agnone e, dopo un sopralluogo sulla torre campanaria, si è convenuto che è possibile posizionare la quarta campana intonandola al concerto delle altre tre campane. Mercoledì 17 febbraio la campana sarà pronta per la fusione con una suggestiva cerimonia che avverrà presso le storiche Fonderie di Agnone.