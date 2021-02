La chiesa del Gesù di Roma, la bellezza che evangelizza

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano ancora una volta, nella consueta rubrica settimanale, il prezioso contributo del caro amico Enrico Carlone, che di cuore ringraziano

Nella prima metà del ‘500 l’avvenimento più importante a livello europeo fu senza dubbio la Riforma protestante. Questa riforma mise in discussione la supremazia della Chiesa Romana e determinò la divisione del mondo cristiano; conseguentemente, dall’intreccio di fattori teologici e culturali con altri di tipo sociale e politico, prese avvio il processo di formazione delle nazionalità.

Nel 1545 la Chiesa di Roma, nel tentativo di arrestare la diffusione delle teorie protestanti, convocò il Concilio di Trento che si concluse nel 1563 omologando quella che è nota come Controriforma, ma che sarebbe più corretto definire “Riforma cattolica”.

Questa Riforma portò ad una notevole solidità dogmatica, ad un rafforzamento dell’autorità pontificia e alla formazione di una nuova disciplina ecclesiastica. Artefici non secondari della riforma cattolica furono i nuovi ordini religiosi tra cui quello della “Compagnia di Gesù”.

Quest’ordine fu fondato nel 1534 da un gruppo di studenti dell’università di Parigi tra cui il basco Ignazio di Lojola che nel 1540 ne divenne Superiore Generale; Ignazio diede alla Compagnia una struttura di tipo monarchico caratterizzata da una abnegazione assoluta e da una completa obbedienza al Papa.

I gesuiti, il cui principale scopo era quello di evangelizzare attraverso la predicazione, l’istruzione e la creazione di missioni, si diffusero capillarmente in tutto il mondo e, a partire dalla seconda metà del ‘500, contribuirono in modo significativo anche allo sviluppo e alla diffusione di un nuovo linguaggio artistico.

In ambito artistico, infatti, il XVI secolo può essere diviso in due grandi periodi. Il primo, che coincide con la prima metà del secolo, è quello in cui l’arte rinascimentale raggiunge il suo apice; il secondo è quello in cui gli artisti, risentendo del cambiato contesto religioso e politico, si mettono alla ricerca di nuovi modi di espressione.

In Italia i profondi cambiamenti sul piano teologico e liturgico prodotti dal Concilio di Trento, unitamente all’azione della Compagnia di Gesù, segnarono anche l’architettura cristiana influendo proprio sulla tipologia e sulla organizzazione dell’edificio di culto.

La chiesa del Santissimo Nome di Gesù, più conosciuta come chiesa del Gesù è la chiesa madre dei gesuiti a Roma.

Questa importante chiesa venne edificata in prossimità di Palazzo Venezia sul sito di una preesistente chiesa – la Madonna della Strada – il cui uso era stato concesso alla Compagnia da Papa Paolo III.

La prima pietra fu posta da Ignazio di Lojola nel 1550 ma, per la mancanza di mezzi finanziari e per l’opposizione di alcuni potenti confinanti, dopo una improduttiva seconda fondazione del 1554, i lavori ebbero inizio solo nel 1568 mentre era Generale della Compagnia Francesco Borgia.

Il progetto definitivo, quello della fondazione del 1568, fu redatto dal modenese Iacopo Barozzi da Vignola che diresse i lavori di costruzione dal 1568 al 1571. Successivamente i lavori passarono sotto la direzione di Giacomo Della Porta che rielaborò il progetto della facciata e della cupola. La chiesa, realizzata grazie ai finanziamenti del cardinale Alessandro Farnese, fu consacrata nel 1584.

Si è sostenuto che la chiesa del Gesù sia stato il primo esemplare di un nuovo tipo di edificio per il culto – la chiesa a navata unica ovvero ad aula e cappelle – ma non è esattamente così.

A Roma esistevano già chiese con un’unica navata, come la michelangiolesca chiesa di Santa Maria degli Angeli. A Mantova, la chiesa di S. Andrea, realizzata nel seconda metà del ‘400 da Leon Battista Alberti, era proprio una chiesa ad aula con cappelle laterali. Il Vignola, quindi, non “inventò” una nuova tipologia di chiesa ma piuttosto rielaborò l’impianto a navata unica e cappelle adattandolo ai Canoni e Decreti del Concilio di Trento e, in particolare, a quanto indicato da sant’Ignazio negli Esercizi Spirituali. Per il gesuita il rinnovamento interiore dei fedeli doveva essere originato dalla predicazione del vangelo supportata dalla bellezza espressa dall’arte; anche lo spazio architettonico doveva contribuire a questo scopo.

Il Vignola mise a punto una chiesa ad aula e cappelle perfettamente funzionale alle esigenze di evangelizzazione dei gesuiti e, grazie alla capillare diffusione della Compagnia, divenne un modello replicato in ogni parte del mondo con dimensioni e materiali diversi.

Una navata unica adatta ad accogliere molti fedeli ed evitare la loro dispersione nelle navate laterali; una volta a botte con finestroni per dare luce in modo uniforme alla navata e conferirle una buona acustica; un transetto contenuto; una cupola per illuminare fortemente il transetto e l’altare maggiore; piccole cappelle laterali per il raccoglimento e la preghiera personale.

L’architetto riesce a comporre questi elementi in un insieme semplice e solenne allo stesso tempo.

Nel Gesù, varcata la soglia, con un solo colpo d’occhio si percepisce chiaramente l’intera organizzazione spaziale della chiesa: un’unica ampia aula affiancata da cappelle laterali che si dilata di poco in un transetto sormontato e illuminato da una cupola visibile da subito; oltre questo spazio luminoso e illuminante l’aula riprende e si conclude con un’abside in cui è collocato il centro focale: il tabernacolo.

Come scrive Christian Norberg Schulz “Il Gesù offre una nuova interpretazione attiva di due motivi tradizionali, il percorso della redenzione e la cupola celestiale”.

La direzionalità longitudinale della navata mutuata dalla chiesa a pianta basilicale e il verticalismo ascensionale della cupola, derivante dagli edifici cristiani a pianta centrale, si fondono armonicamente. Prende forma uno spazio dove i fedeli, varcata la soglia, sono prima attratti dall’abside, per poi essere portati verso l’alto, verso il divino, dalla visione della cupola inondata di luce: la chiesa diviene un luogo intermedio, uno spazio ideale che mette in collegamento la terra con il cielo.

Nella seconda metà del ‘600 gli affreschi di Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccia esalteranno, accentuandola, questa funzione di collegamento: con esuberanza barocca il Baciccia sfonderà illusoriamente la volta della navata e raccorderà prospetticamente l’architettura della chiesa con la volta celeste popolandola di angeli e santi.

Nei tre secoli successivi alla sua edificazione, artisti come il Gaulli, Andrea Pozzo, Giovanni Andrea Carlone, Pietro da Cortona, Carlo Fontana e altri hanno arricchito la chiesa con dipinti, sculture e architetture non sempre in armonia con le severe forme architettoniche disegnate dal Vignola.

L’imponente navata, che ora si presenta ricoperta di marmi policromi posti in opera nella seconda metà dell’ottocento, in origine era interamente bianca con lesene ad intonaco e capitelli, basi e zoccoli in travertino.

Aggiungendo un superfluo lusso decorativo i marmi hanno attenuato la luminosità della navata e modificato l’originario effetto voluto dal Vignola: le pareti nella loro semplice e austera perfezione di intonaco e travertino dovevano indirizzare lo sguardo, senza interferenze cromatiche, direttamente allo splendore del tabernacolo.

La Chiesa Cattolica con il Concilio di Trento aveva riaffermato in modo meticoloso la propria dottrina eucaristica e il tabernacolo, che custodiva e segnalava la reale presenza del Salvatore nel pane e nel vino consacrati, doveva divenire il più importante polo liturgico della chiesa.

Il tabernacolo – che nelle chiese preconciliari si trovava in una cappella secondaria o addirittura in sacrestia – nel Gesù e in generale nelle chiese post-tridentine, divenne il centro focale dell’edificio trasformando l’altare maggiore nel monumentale supporto scenografico del tabernacolo.

Timoty Verdon nel suo “Vedere il Mistero” scrive “Gli splendidi tabernacoli che dal XVI al XVIII secolo vengono a dominare l’area liturgica delle chiese sono microarchitetture che invitano a leggere tutto lo spazio interno dell’edificio come l’irradiazione macrocosmica da un cuore eucaristico”.

Le cappelle poste ai lati della grande navata dovevano essere destinate alla preghiera individuale e la pianta centrale, la copertura a volta e la loro ben equilibrata altezza le resero particolarmente adatte alla funzione. Tuttavia a differenza di quelle del Sant’Andrea di Mantova le cappelle del Gesù sono tra loro comunicanti attraverso portali; viste dal fondo di ciascun lato queste aperture non solo creano due suggestive fughe prospettiche ma anche due percorsi secondari paralleli a quello della grande navata: pur essendo episodi spaziali distinti, la linea tracciata dai portali e la prospettiva unificano questi spazi e li rendono un insieme.

Sembra che il Vignola nella nuova chiesa dei gesuiti abbia comunque voluto lasciare una traccia delle antiche chiese con navate laterali.

Le cappelle sono spazi ben definiti ma uniti da un percorso, da una prospettiva e anche da una funzione evangelizzante: nei titoli e nelle decorazioni pittoriche raccontano, partendo dal fondo e ad episodi, la storia del mistero della salvezza.

Il Vignola aveva progettato tutto l’edificio ma per la facciata il Cardinale Alessandro Farnese preferì il disegno di Giacomo Della Porta, discepolo del Vignola.

La facciata realizzata dal giovane Della Porta, si presenta più compatta, piatta e severa di quella progettata dal suo maestro e costituisce una novità rispetto alle facciate delle chiese rinascimentali di Roma, più plastiche e movimentate.

L’importante portale con doppio timpano e le volute poste alle estremità del piano superiore – che ricalcano quelle realizzate dall’Alberti sulla facciata di Santa Maria Novella a Firenze – contribuiscono a rendere la facciata imponente e la sua solennità anticipa la retrostante e altrettanto solenne aula del Gesù di Roma.

Architetto Enrico Carlone

Nota biografica

Enrico Carlone, architetto libero professionista con studio in Roma, esercita la propria attività nell’ambito della progettazione, del restauro e della consulenza. Appassionato di storia dell’arte e di storia dell’architettura predilige le tematiche inerenti l’architettura di chiese. In collaborazione con altri professionisti ha partecipato a concorsi nazionali di progettazione e ha svolto studi e ricerche riguardanti alcune chiese di Roma. Ha tenuto seminari conferenze sul rapporto tra architettura e liturgia.