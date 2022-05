La Chaminade chiude la stagione con l’ennesima sconfitta

CHAMINADE – PALO DEL COLLE (1-3) 1-4

CHAMINADE: Bozza, Toscano, Salvatore, Amore, Di Nunzio, Oriente, De Nisco, Vaino,Pescolla, Mancini, Di Camillo, Minervini. Allenatore: Cavaliere

PALO DEL COLLE: Stasi, Angiulli D., Anderson, Ruiz, Solimini, Marolla, Angiulli C., Di Sisto, Pellegrino, Zonno. Allenatore : Cataldo

Arbiti: Zuzolo sez. Caserta e Faiella sez. Castellammare di Stabia. Cronometrista: Gizzi sez. Termoli

Reti: 3″30 Salvatore (C) 6″15- ‘8 Ruiz 14″49 (2T )(PC) , 19 Angiulli C. (PC)

Falli: 1 tempo 1-1 , 2 tempo 4-3

Tiri liberi: 1 tempo 0-0 , 2 tempo 0-0

Note: amm. Marolla (PC), amm. Angiulli M. (PC), espulso Salvatore (C)

La Chaminade si è congelata dalla stagione 2021/2022 con la gara interna contro il Dream Palo del Colle. Allo Sturzo gli ospiti si sono imposti 4-1.

Cronaca. Due giri di lancette e il diagonale di Ruiz sfiora il palo. La Chaminade passa alla prima azione offensiva con Salvatore che defilato si sistema la sfera e supera Stasi. Di Camillo si fa trovare pronto sulla conclusione dalla distanza di Ruiz e qualche minuto dopo di Carlo Angiulli. Il Palo del Colle prova a sorprendere i locali sempre dalla distanza e al sesto ci riesce con Ruiz questa volta controllo e tiro che vale l’1-1. Il numero 7 ospite perfeziona il sorpasso all’ottavo ancora con una conclusione da fuori area, 2-1 il parziale. La risposta dei locali con De Nisco che vince un contrasto con Ruiz ma uno Stasi in ottima forma gli chiude per ben due volte lo specchio della porta. Sul finire di primo tempo gli ospiti trovano il tris: Di Camillo in scivolata evita la conclusione di Marolla ma la sfera arriva a Carlo Angiulli che a porta sguarnita realizza il 3-1.

La seconda frazione si apre con Di Nunzio che serve l’accorrente Pescolla, conclusione di prima intenzione sulla quale Stasi effettua ancora un ottimo intervento sulla ribatutta il tiro di Amore non è preciso. All’ottavo fallo di reazione di Salvatore su Di Sisto, rosso diretto per il giocatore della Chaminade e molisani costretti a giocare in inferiorità numerica,Marolla spreca una doppia occasione per allungare nel punteggio, così come Carlo Angiulli allo scadere dei due minuti di superiorità. Il duo Cavaliera- Marsella opta per il gioco a cinque per riprendere il match. Pescolla perde un contrasto con Ruiz, lo spagnolo con un tiro preciso e forte cala il tris personale e il 4-1 ospite. La Chaminade chiude il match con una formazione tutta under in campo: capitan Mancini, Toscano , Amore e Minervini, sul piede di quest’ultimo l’ultima azione del match con la palla che si spegne sul fondo.

Per la Chaminade va in archivio una stagione complicata conclusa con una retrocessione. Adesso ci sarà tempo per riorganizzare le idee e capire cosa fare il prossimo anno.