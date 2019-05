La Cenerentola della Campolieti conquista grandi e piccini

REDAZIONE TERMOLI

Chiusura anno scolastico con il botto per la scuola primaria della Campolieti. Nell’auditorium di Santa Maria degli Angeli è andata in scena, con tanto di emozione, Cenerentola accompagnata dai ‘cuochi’ della sezione primavera. Il sipario si è aperto proprio su questi piccoli artisti che, ballando sulle note delle loro canzoni preferite hanno intrattenuto genitori e parenti con esibizioni uniche, come solo i bambini felici sanno fare. Poi è stata la volte delle Cenerentole più grandi, con abiti e canzoni hanno incantato la platea. E’ suggestivo vedere come bambine di solo 4 e 5 anni riescano a creare immagini così precise. Poi è stata la volta dei ‘topini’ di 3 anni accompagnati da balli simpatici delle fatine coetanee. Indubbia la bravura dei maestri Angela, Maria Clelia e Christian della scuola di ballo ‘Emozioni Latine’ che li hanno seguiti tutto l’anno portando in scena un capolavoro. Poi principi e principesse si sono incontrati coronando il lieto fine di in anno magico. Immenso il lavoro delle insegnanti Loana, Loredana e Giuseppina che insieme all’insegnante di inglese e di musica hanno portato ad un risultato senza uguali: quello che da sempre caratterizza la scuola primaria della Campolieti. Eccellenza, premura, educazione e soprattutto attenzione al bambino: questo il risultato di un anno di successi su tutti i fronti per questa scuola che da anni si pone al servizio dei più piccoli. Ma se tutto funziona così bene il merito è delle suore che donano tutte se stesse per rendere questa scuola un fiore all’occhiello della città di Termoli ed in particolare, suor Celina, suor Chiara e Suor Concetta che insieme alle consorelle seguono questo bimbi… E danno appuntamento a tutti i ‘loro’ bimbi all’anno prossimo.