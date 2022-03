La cattedrale di Santa Sofia a Kiev, “bellezza e speranza”

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” Claudio Calcinai ci accompagna al cospetto di una bellezza unica ed inestimabile

di Claudio Calcinai

Come si può solo pensare che in questo nuovo millennio prevalga l’insensatezza della guerra, la crudeltà, il cinismo e la prevaricazione del più forte verso il più debole; che provocano morte e sofferenze umane incredibili? Insieme agli appelli al cessate il fuoco, al dialogo fra le parti, alla richiesta forte di una vera e duratura pace, voglio aggiungere anche un grido di disperazione, di allarme per la minaccia che, questa insensata guerra di distruzione rivolge anche al patrimonio architettonico ed artistico di quello splendido Paese che è l’Ucraina. Ed allora mi viene subito in mente la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, conosciuta come Sobor Sviatoi Sofii, vero e proprio gioiello di architettura ed arte, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità nel 1990; orgoglio e vanto della città, simbolo della millenaria capitale ucraina, oggi componente principale e museo del Santuario Nazionale “Sophia in Kyiv” che è l’istituzione statale responsabile della conservazione del complesso della cattedrale. Se davvero dovesse subire bombardamenti, distruzioni, danneggiamenti, il Mondo perderebbe un patrimonio inestimabile ed un tesoro unico. In realtà dovremmo estendere l’attenzione sull’intero complesso-parco museale della Cattedrale di Santa Sofia, organicamente combinato, vero unicum, comprendente anche la Sede Metropolitana, il Concistoro, il Refettorio, il Seminario, le Celle degli Anziani della Cattedrale, il Campanile, la Torre sud; tutti edifici caratterizzati da solennità e armonia con la natura, espressivi del carattere nazionale. Quando siamo immersi nel cortile, circondati da questi splendidi edifici, sembra di ritornare ai tempi antichi e all’epoca della tranquilla vita monastica. Questo complesso unico posizionato sulle colline della Vecchia Kiev, rappresenta l’immagine architettonica dell’Alta Kiev. Con la sua grande solennità e monumentale espressione barocca, incarna il cuore sacro della città. La cattedrale di Santa Sofia vanta una storia millenaria. Questo edificio religioso risale al Rus’ di Kiev del XI secolo, antica monastia degli Slavi orientali che comprendeva – in parte – i territori dell’odierna Ucraina, Russia occidentale, Bielorussia, Polonia, Lituanaia, Lettonia ed Estonia orientali. La sua costruzione, secondo alcuni storici, avviata nel 1037, si deve a Yaroslav I di Kiev che si ispirò all’antica Hagia Sophia di Costantinopoli, l’odierna Instambul, che era dedicata alla Santa Saggezza. Secondo altri studiosi (in particolare Nadia Nikitenko) la cattedrale fu fondata nel 1011, sotto il regno del padre di Yaroslav, il Gran Principe di Kievan Rus, Vladimir il Grande. Tale ipotesi è stata accettata sia dall’UNESCO che dall’Ucraina, che ha ufficialmente celebrato il 1000° anniversario della Cattedrale nel 2011. Già nel XI secolo, la Cattedrale di Santa Sofia era considerata un eccezionale capolavoro d’arte. Un eminente pubblicista scrisse allora: “Una chiesa di meraviglia e gloria, l’invidia di tutti i paesi intorno, perché un’altra simile non può essere trovata in tutto il mondo da est ad ovest”. Con il suo passato secolare, questa Cattedrale è sopravvissuta alle incursioni nemiche, ai saccheggi, alla distruzione parziale, alle riparazioni ed alla ricostruzione e deve quindi rappresentare oggi un emblema di forza superiore, un richiamo, un ammonimento per chi osa mettere in pericolo la sua bellezza e la sua universalità. Il nuovo complesso monastico fu completato nel 1767 e fu proprio in questi anni che intorno alla Cattedrale furono eretti gli altri edifici citati con caratteristiche tipiche del barocco ucraino del XVII e XVIII secolo. Altre parziali modifiche furono apportate nel XIX secolo. Più esattamente nel 1889 fu rinnovata la facciata occidentale con l’aggiunta del nartece in sostituzione dei fatiscenti chiostri occidentali; i resti furono utilizzati nella muratura del nartece stesso e sono oggi visibili. Dal nartece si accede alla cattedrale attraverso porte in rame dorato, un esempio di lavorazione del metallo e dell’orificeria ucraina del XVIII secolo.

Da evidenziare anche la torre campanaria della Cattedrale, monumento architettonico di rilievo, in stile barocco cosacco, che domina l’intero parco del Museo di Santa Sofia. La sua costruzione fu finanziata da Ivan Mazepa nel 1699. L’altezza è di 76 metri (250 piedi). Inizialmente il campanile era a tre ordini, ma nel 1851-1852 fu aggiunto il quarto ordine su progetto dell’architetto P.Sparro e fu coronato da una cupola lignea a bulbo a forma di pera, ricoperta di lastre di rame dorato. La decorazione scultorea del campanile dialoga perfettamente con l’architettura del complesso architettonico ed è costituita da vari ornamenti in stucco, alternati a bassorilievi. Quasi tutti gli stucchi si sono ben conservati. Negli anni ’50 e ’70 il campanile ha subito importanti restauri e la cupola è stata nuovamente dorata. La cattedrale è affascinante per via della sua sublime architettura, per la bellezza delle opere d’arte di inestimabile valore presenti al suo interno. La prima impressione per chi entra è stata ben espressa dal famoso accademico russo B.Grekov: “Oltre ad aver varcato la soglia di Santa Sofia, ti ritrovi immediatamente nel potere della sua grandezza e splendore. Le dimensioni maestose degli interni spaziosi, le rigorose proporzioni, la superba perfezione dei sontuosi mosaici e affreschi conquistano la tua ammirazione prima che tu riesca a guardare più da vicino o a considerarle nei dettagli e realizzare tutto ciò che i creatori di questa straordinaria opera di architettura e d’arte desideravano esprimere”.

La pianta rettangolare della cattedrale (54,6 x 41,7 metri) con l’asse principale nord-sud, presenta cinque lunghe navate separate da dodici colonne cruciformi e cinque absidi semicircolari, sormontate da ben tredici magnifiche cupole di color verde smeraldo che spiccano dal colore bianco predominante della struttura. La cupola più grande – impostata su un enorme tamburo alleggerito da finestroni lunghi e stretti – sta a simboleggiare Cristo, mentre le altre dodici cupolette – poggianti su dei magnifici colonnati – indicano gli apostoli. Nelle vele della cupola centrale sono ritratti i quattro evangelisti.

La navata centrale è alta e larga il doppio delle navate laterali ed è uguale in superficie al transetto. Le pareti interne della cattedrale sono meravigliose, impreziosite da mosaici in stile bizantino per una superficie di circa 260 metri e da affreschi per circa 3000 metri quadrati. In cima alla cupola centrale è posta la figura monumentale, a mezzo busto, di Cristo Pantocratore circondato da quattro arcangeli mentre i dodici apostoli sono raffigurati negli spazi tra le finestre del tamburo. Sulla parete interna della semicupola absidale centrale, ricoperta di stupendi mosaici, è ritratta la Vergine Orante, la Madonna in preghiera, imponente, alta circa 6 metri, con le mani rivolte al cielo.

Le due torri con scala a chiocciola, poste a fianco del nartece (torre nord) e del battistero (torre sud) danno accesso alle gallerie o soppalchi del primo piano. Dette scale anticamente erano utilizzate dai membri della famiglia del Principe e dal loro seguito per raggiungere i solai. Secondo le ultime ricerche storiche effettuate, gli affreschi presenti in entrambe le torri sono dedicati ad un evento importante nella vita della Rus’ di Kiev a metà del X secolo: l’incontro della principessa Olga, bisnonna di Yaroslav il Saggio, e l’imperatore Costantino Porfirogenito, avvenuta a Costantinopoli. Tutti i mosaici della cattedrale sono raffigurati su sfondi dorati scintillanti con colorazione vivida e toni puri. Durante gli ultimi lavori di restauro i mosaici sono stati ripuliti dallo sporco e dalla fuliggine accumulati e reincastonati a nuovo intonaco nei punti in cui le vecchie tessere erano cadute ed oggi quindi si presentano al visitatore nella loro meravigliosa magnificenza. Concludo affermando che in questo momento così particolare e delicato, ho sentito l’esigenza di lanciare “un grido di allarme” che vuole essere soprattutto “un grido di speranza” rivolto a tutti coloro che lottano per i propri valori, combattono per gli ideali del loro popolo ma anche a tutti coloro che invadono, distruggono e odiano. Mi è sembrato opportuno mettere in risalto la “bellezza” come “unica arma” utile per salvare e richiamare le nostre coscienze. “La bellezza che salva il mondo” è la consapevolezza del domani e delle responsabilità di ognuno di noi. La distruzione di un monumento, di un’opera d’arte, disonora l’alacre lavoro declinato in lunghi anni da uomini laboriosi e devoti; elide brutalmente la storia, la memoria, la speranza, la libertà presenti in ogni popolo. Alla “bellezza” è affidato il potere di ricomporre in un’unità armonica il disordine della realtà, le divisioni, le lacerazioni. E possiamo anche tranquillamente affermare che “la pace salverà la bellezza perché senza pace non c’è bellezza”.

CLAUDIO CALCINAI, architetto fiorentino, libero professionista, appassionato di restauro, Vice-Presidente dell’Associazione “Alesia2007” Onlus.