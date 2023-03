La Cassazione dà ragione a Tedeschi, non poteva essere escluso dal Consiglio. Rientrerà in Aula?

In mattinata la sentenza che farà giurisprudenza. «Ringrazio i miei legali che hanno creduto insieme a me in questa battaglia. Il centrodestra mi fece fuori quando iniziai a toccare la sanità. E’ una rivincita nei confronti dei miei ex compagni di viaggio»

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex consigliere regionale Antonio Tedeschi che era stato escluso dall’Assise insieme a Massimiliano Scarabeo, Paola Matteo e Nico Romagnuolo. Per la Corte l’abolizione della surroga in corso di mandato non è legittima. Abrogazione dell’istituto avvenuta con la legge di bilancio del 2020 da parte della maggioranza che sostiene il governatore Toma e con i voti di parte della minoranza.

La Corte ha stabilito che non si possono cambiare le regole in corso d’opera e che le modifiche alla legge elettorale avrebbero dovuto avere effetto dalla legislatura successiva.

La sentenza della Cassazione, oltre a fare giurisprudenza, ora apre nuovi scenari. Anche se non è ancora chiaro se Tedeschi potrà rientrare in consiglio per l’ultima seduta prevista martedì 7 marzo.

«Voglio ringraziare innanzitutto i miei avvocati, Massimo Romano, Pino Ruta e Margherita Zezza che hanno creduto insieme a me in questa battaglia. Dopo due sconfitte in Molise, in primo grado e in Appello, abbiamo avuto il coraggio di continuare a lottare e la Cassazione ci ha dato ragione. Non importa che la sentenza sia arrivata a fine legislatura: nessuno mi ripagherà delle sofferenze psicologiche e nessuno mi ridarà indietro i tre anni persi in Consiglio. Ma è una rivincita contro quei compagni di viaggio, della stessa maggioranza, che mi hanno fatto fuori perché scomodo. Da quando ho iniziato a toccare tasti importanti come la sanità, sono finito nel loro mirino. L’accelerazione poi c’è stata quando stavo per far riaprire l’ospedale di Venafro grazie all’accordo di confine con la Campania, Regione che aveva dato l’ok. Sono fiero di quello che ho fatto e rinnego quel centrodestra. Soprattutto la classe dirigente del centrodestra – ha proseguito un commosso Tedeschi – che ha distrutto e sta distruggendo questa regione.

Per non parlare del Reddito di Residenza Attiva che ha fatto conoscere il Molise in tutta Italia e che hanno bloccato dopo la mia uscita. Ci sono centinaia di persone che avevano presentato domanda e che ancora aspettano la graduatoria.

La Corte ha stabilito che io dovevo continuare ad essere consigliere regionale. Ora vedremo con i miei avvocati il da farsi e cercheremo di capire quali saranno le immediate conseguenze di questa sentenza. Dovrei rientrare in Aula ma la mia battaglia era per ristabilire verità e giustizia».

Per Paola Matteo e Massimiliano Scarabeo, che hanno fatto ricorso seguendo altre procedure, i procedimenti sono ancora in corso. Nico Romagnuolo, invece, non ha optato per la battaglia legale. mdi