La cassa edile del Molise accanto ai lavoratori: erogati 1milione e 500mila euro

A fronte dell’emergenza sanitaria in atto a causa del COVID – 19, che ha colpito duramente anche l’industria edilizia e sulla base di quanto disposto dalle Parti sociali dell’edilizia in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali (ANCE, artigiani, cooperative, associazioni PMI) e sindacali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-CGIL) con l’Accordo del 23 marzo 2020, per garantire ai lavoratori aderenti di affrontare le eventuali difficoltà del momento, la Cassa Edile del Molise ha provveduto a liquidare la somma di €.741.000,00 quale anticipazione straordinaria del trattamento economico accantonato per ferie dal datore di lavoro nel periodo ottobre/dicembre 2019 e la somma di €. 759.000,00 del premio APE (ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE).

Forte anche l’impegno a sostenere economicamente il sistema sanitario e a garantire la sicurezza di medici, infermieri e pazienti. La Cassa Edile del Molise insieme alla Scuola Edile, ha provveduto all’acquisto di due Monitor Multiparametrici , donati alla ASREM e destinati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Veneziale di Isernia.