La casa di una anziana signora va a fuoco: i Carabinieri spengono l’incendio

Nella serata di ieri la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio impegnata in un servizio perlustrativo, transitando a Castelpetroso, ha notato un’anziana signora in lacrime che fissava il tetto dell’abitazione.

I militari, alzando lo sguardo, hanno notato la consistente fuoriuscita di fiamme e fumo dalla canna fumaria dell’abitazione e rassicurando la donna hanno allertato la centrale operativa dei Carabinieri di Isernia per richiedere l’invio sul posto dei Vigili del Fuoco.

Poiché gli stessi erano già impegnati in altro intervento, i militari, per evitare che il propagarsi delle fiamme potesse inficiare la tenuta strutturale dell’immobile, sono saliti sul tetto e con l’utilizzo di mezzi di fortuna, sono riusciti, in brevissimo tempo, a domare le fiamme ed a mettere in sicurezza l’intero immobile.

L’anziana donna ed i cittadini lì presenti hanno espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri intervenuti.