La Casa della Scuola è il nuovo polo della Cultura

L’uscita straordinaria dei Misteri dello scorso 2 dicembre ha rafforzato l’immagine della città capoluogo. Il Comune di Campobasso inizia a puntare seriamente su un marketing turistico-culturale che possa migliorare la qualità della vita ed aumentare le possibilità economiche della città e dei cittadini. Il sindaco Antonio Battista sembra crederci tanto e il fatto che ci siano novità fresche ne è la riprova. A gennaio ci sarà l’inaugurazione della Bibliomediateca nei locali della ex scuola elementare Enrico D’Ovidio di Via Roma. Ancora qualche giorno di attesa. La struttura era stata chiusa ad ottobre del 2017 dopo l’esito dello studio di vulnerabilità commissionato dal Comune all’Università degli Studi del Molise. Quella che era conosciuta come la Casa della Scuola, diventerà nei prossimi mesi un polo della Cultura.

L’edificio non cambierà la sua vocazione, ma amplierà i suoi orizzonti. I lavori per permettere il trasferimento della bibliomediateca comunale dalla scuola media Igino Petrone di Via Alfieri ai locali di Via Roma è già in corso. L’iniziativa era attesa da tempo e sarà di aiuto, in quanto dopo la chiusura della Biblioteca Albino, – tolta l’Università, – scarseggiano posti dedicati ai giovani e agli studiosi. Nei prossimi mesi la Casa della Scuola si prepara ad ospitare l’Ufficio Turistico e la Pinacoteca comunale, una galleria civica dedicata ad artisti locali e molisani. Tante le opere dei campobassani di spicco che potranno essere ospitate in Via Roma, in pieno centro. Anche il Comune di Campobasso pare abbia seriamente compreso l’importanza di essere una città di servizi e di fornire pacchetti confezionati ad arte per i cittadini e i turisti che si spera arrivino da ogni parte d’Italia e del mondo. Soprattutto una volta che il percorso per il riconoscimento dei Misteri di Campobasso quale patrimonio Unesco sarà in una fase più avanzata. C’è tanto da lavorare, ma la speranza rimane e l’impegno di tutti è alto per riuscire, negli anni, a raggiungere il grande ed anelato traguardo. NG