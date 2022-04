“La carriera di un dilettante” attraverso 90 immagini di un appassionato fotografo

L’assessore Felice: “Campobasso ha ripreso a proporre eventi e occasioni d’incontro culturali con immediatezza non appena le misure previste dal governo centrale lo hanno permesso”

Verrà inaugurata domani sabato 9 aprile, alle ore 11.00, nella sala Domenico Fratianni del Circolo Sannitico a Campobasso, la mostra fotografica di Sergio Sammartino, “La carriera di un dilettante”, patrocinata dal Comune di Campobasso e che sarà poi visitabile liberamente ogni giorno, dal 9 al 16 aprile 2022, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

La mostra fotografica che verrà aperta alla presenza del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, rappresenta il compendio dell’ultratrentennale attività di fotografo, dilettante ma appassionato di Sergio Sammartino.

L’esposizione si suddivide in sette sezioni, ognuna delle quali dedicata a ciascuno dei sette libri fotografici pubblicati da Sammartino, sempre con il suo fedele editore e amico Gino Palladino, dal 2005 al 2020.

La mostra è composta da circa 90 immagini, 12 o poco più per ciascuna sezione, tutte a colori, realizzate in parte con una splendida Leicaflex e in parte con una ottima Nikon D 80.

“Campobasso ha ripreso a proporre eventi e occasioni d’incontro culturali con immediatezza e subito con una certa continuità, non appena le misure previste dal governo centrale lo hanno permesso. – ha dichiarato l’assessore Paola Felice – Con la giusta e doverosa attenzione per tutto ciò che concerne la sicurezza sanitaria in questo momento di ripartenza delle attività e della vita sociale, l’Amministrazione comunale ha tracciato per tempo il percorso di riavvio degli eventi culturali in città, facendosi trovare pronta a recepire gli stimoli e l’entusiasmo di associazioni e professionisti del settore e riprogettando quelle opportunità d’incontro e confronto che, purtroppo, la pandemia ci ha sottratto per lunghissimi tratti negli ultimi due anni”.