La Carrese di San Martino va ai Giovanotti

Neanche la pioggia ha fermato la tradizionale Carrese di San Martino in Pensilis che oggi, domenica 30 aprile, si è colorata di giallorosso.

i colori del carro dei Giovanotti vincitori di questa edizione. I tre carri hanno rinnovato la tradizionale corsa dei buoi in onore del Santo Patrono, San Leo.

Prima la benedizione, poi il via alla competizione che si è snodata tra la periferia e il centro cittadino su un percorso di circa 5 km.

Un bagno di folla ha accolto il carro vincitore in paese.