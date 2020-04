La Carrese agli occhi dei bambini della scuola d’Infanzia di San Martino

E’ in onore di San Leo che il 30 aprile di ogni anno la Carrese viene celebrata a San Martino in Pensilis. Una tradizione che è divenuta identità di un territorio, uno dei simboli dell’intero Molise. La Carrese è fede, passione e tradizione. Una tradizione da preservare e tramandare. Ed è proprio quello che hanno fatto le insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis, John Dewey, che attraverso il progetto “Tradizioni” hanno chiesto ai bambini di creare dei disegni che raccontassero della leggenda di San Leo e della corsa dei carri. Ne è venuto fuori un video che ritrae tutti i lavori dei bambini che hanno collaborato con le maestre attraverso la didattica a distanza. Disegni bellissimi che rappresentano, ognuno a suo modo, la grande Carrese di San Martino. Buona visione a tutti. W San Leo, W la Carrese.