La carica dei 29 nuovi sindaci tra quote rosa, riconferme e new entry (I NOMI)

Tra conferme, novità, testa a testa e il testa a testa che in diversi Comuni ha colorato le fasce tricolori si sono chiuse le operazioni di spoglio dei 29 Comuni chiamate ad eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali.

QUOTE ROSA MA NON SOLO

Sono sette i primi cittadini donna eletti nei 29 Comuni del Molise. Un risultato sicuramente importante che fa pensare che sempre di più la politica inizia a diventare donna. Tra di loro c’è la riconferma di Sabrina Lallitto a Casacalenda. La sindaca, come ama farsi chiamare, era stata costretta a dimettersi prima della fine del mandato ma ci ha riprovato e i suoi concittadini le hanno dato nuovamente fiducia. Sfida che più rosa non si può anche a Pesche dove sono state tre i candidati donna: a spuntarla Maria Antenucci. Politica rosa e del cambiamento ad Ururi dove l’ex vicesindaco dell’amministrazione Primiani, Laura Greco (una vita passata in politica) l’ha spuntata contro il suo ex sindaco Primiani e l’ex primo cittadino Antonio Cocco. Anche Castel San Vincenzo ha preferito essere guidato da una donna: si tratta di Marisa Margiotta che l’ha spuntata per 216 preferenze sui competitor. Donna e giornalista è anche Stefania Pedrazzi, nuovo primo cittadino di Morrone del Sannio. Non era mai successo, come ricordato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino, che una giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti diventasse anche sindaco. Anche Acquaviva d’Isernia ha preferito tingersi di rosa eleggendo Francesca Petrocelli. Un sindaco donna anche a San Biase dove l’ha spuntata Annamaria Boccardo.

SAN GIACOMO, ROCCAMANDOLFI, CANTALUPO DEL SANNIO, UOMINI SOLI AL COMANDO

Sono riusciti a superare il quorum di sbarramento del 40% degli aventi diritto che si sono recati alle urne necessario per essere eletti i nuovi sindaci di San Giacomo degli Schiavoni, Roccamandolfi e Cantalupo del Sannio. Nel caso di San Giacomo l’affluenza si è registrata già alla chiusura di domenica sera, con il sindaco Costanzo Della Porta che aspettava solo l’ufficialità dell’elezione. A Cantalupo, invece, si è dovuto attendere nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 ottobre, per conoscere il nome del nuovo sindaco, Achille Caranci. Si è risolto invece dopo qualche ora il disguido sulla diversa interpretazione della norma a Roccamandolfi dove inizialmente il Ministero parlava di commissariamento mentre il sindaco Giacomo Lombardi, effettivamente eletto primo cittadino, continuava a sostenere la validità delle elezioni e il raggiungimento del quorum.

TRA RICONFERME E NOVITÀ

Nel resto dei Comuni è stato un testa a testa che ha portato alla riconferma di alcuni sindaci e al cambio di guida per altri centri.

