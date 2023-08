La carica dei 101 cavalli: “Camminando nella Natura” fa il pienone

Pescolanciano. Con l’evento “Camminando nella Natura”, il circolo sociale “New Generation” di Pescolanciano ha dimostrato che quando la passione, l’amore per gli animali e il desiderio di condividere momenti speciali si uniscono, si crea una combinazione esplosiva che genera esperienze indimenticabili e crea legami speciali. L’evento si ripete ormai da 5 anni e l’edizione 2023, che si è svolta il 29 e 30 luglio scorsi, ha raggiunto la partecipazione di ben 101 cavalli e cavalieri. Raggiungere e superare i 100 partecipanti è stato un obiettivo raggiunto che ha fatto crescere la motivazione degli organizzatori a proseguire su questa strada.

L’appuntamento, che accoglie partecipanti di tutte le età, è stato pensato per offrire uno scenario incontaminato e affascinante: sentieri verdi, prati rigogliosi e panorami mozzafiato hanno accompagnato i partecipanti durante la passeggiata, che è stata ideata dai ragazzi per promuovere l’amicizia e la connessione con gli animali. Quest’esperienza unica ha permesso a tutti di immergersi nella bellezza della natura e di scappare dalla frenesia della vita quotidiana lungo i percorsi spettacolari dei boschi di Pescolanciano e dell’Alto Molise. Quest’anno sono stati allestiti anche dei giochi gonfiabili dedicati ai bambini presso il campo sportivo di Pescolanciano e i più piccoli hanno potuto divertirsi anche con i pony. Inoltre, per entrambe le serate, c’è stato un piacevole intrattenimento musicale.

Senza dubbio “Camminando nella Natura” è destinato a crescere sempre di più, mantenendo vivo il legame tra l’amore per gli animali e la gioia di condividere momenti speciali con gli amici e le famiglie.

Un grazie particolare da Antonio Padulas e da tutti gli organizzatori va all’Amministrazione comunale di Pescolanciano e al sindaco Manolo Sacco e al presidente del circolo “New Generation” Nico Scarselli.