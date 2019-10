La Caretta Caretta trova casa a Campomarino: scoperto un nido sulla spiaggia

L’eccezionale notizia resa nota dall’assessore Saburro. Zona recintata per proteggere gli esemplari che dovranno nascere

La scoperta ha dell’eccezionale, considerando che di solito sul litorale molisano si trovano piuttosto esemplare oramai deceduti. Questa volta, invece, le tartarughe Caretta Caretta hanno deciso di “appropriarsi” della spiaggia di Campomarino Lido per deporre le loro uova e dare vita a una nuova “famiglia”. Le foto stanno facendo il giro di Facebook e sono state postate anche dall’assessore comunale di Campomarino, Antonio Saburro. «Si tratta di un evento eccezionale – ha affermato Saburro – sulla nostra spiaggia, a nordo del porticciolo turistico nelle vicinanze del Lido Lucio, è stato rinvenuto nella giornata di ieri, il primo nido di caretta caretta (tartaruga marina) nel Molise. Una decina di tartarughe appena nate sono già in acqua, altre uova si devono schiudere. Di solito, le tartarughe marine, tornano a deporre le uova nello stesso luogo dove sono nate. Naturalmente come amministrazione comunale non possiamo che essere entusiasti per questo evento eccezionale. Nel frattempo la zona è stata messa in sicurezza». Una notizia che ha portato gioia nel cuore dei tanti che sono preoccupati dell’estinzione di questo genere di tartarughe. «Finalmente pensiamo anche alla natura», il commento che si legge sul più popolare social network.