La Capitaneria di Porto di Termoli commemora il compianto collega Giovanni Gioffredi

Giovedì 28 ottobre, la Capitaneria di Termoli ricorderà con un memorial a lui dedicato, il caro collega il 1^ Maresciallo Giovanni Gioffredi, prematuramente scomparso il 31 ottobre 2019. Giovanni ha prestato a lungo servizio a Termoli come nostromo del porto e, con la sua allegria e gentilezza, era un punto di riferimento sia all’interno della Capitaneria sia per tutti gli operatori portuali. I colleghi lo vogliono ricordare con una Santa Messa celebrata alle ore 16.30 presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, cui seguirà una partita di calcio a 7 alla quale parteciperanno i familiari di Gioffredi e i militari della Capitaneria di Porto. La Capitaneria di Porto ringrazia per la collaborazione: Padre Enzo Ronzitti, Sig. Stefano Marinucci e Sig. Claudio Fusco.