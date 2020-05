La cantautrice Molino inaugura ufficialmente la sua nuova attività di Musicoterapia

Ai tempi del Covid lo fa online attraverso la Pagina: “Musicoterapia per Tutti”

Ieri, 1 maggio, festa di San Giuseppe lavoratore, la cantautrice Lara Molino ha inaugurato la sua attività di musicoterapia, il suo nuovo laboratorio.

In tempi di Covid 19, non si è scoraggiata e si è decisa a trovare un escamotage. Certo, per il momento, non potrà lavorare come desidera, ma attraverso la pagina Facebook appena nata, “Musicoterapia per tutti”, potrà far conoscere a chi si iscriverà, cos’è la Musicoterapia, a chi è rivolta, in che ambiti può essere utilizzata. Attraverso foto, articoli, musiche, descrizione del metodo usato, potrà parlare ad un pubblico più vasto, interagire con esso, grazie ai social.

«Il rapporto che si instaura con le persone con cui si fanno attività musicoterapiche, è per me unico, importante, emozionante.”, afferma la Molino e aggiunge: “La musica, aiuta, cura, dà benessere e spero presto di poter continuare a mettere a frutto le mie capacità ed il mio entusiasmo».