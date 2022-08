La candidatura di Lotito voluta dalla Tartaglione. Caos e malumori tra elettori e base del centrodestra

La coordinatrice regionale di Forza Italia sarebbe vicina a Marco Mezzaroma, cognato del presidente della Lazio

Le nubi presenti all’orizzonte vanno intensificandosi. E il quadro, che sembra essere ormai composto anche per il centrodestra, principalmente per gli uninominali, non piace ai molisani. Perché i seggi più importanti e maggiormente ambiti, come già annunciato, dovrebbero andare entrambi a personalità di fuori regione.

I diktat romani stanno creando più di un malumore in regione. Non solo nella base dei partiti, ma anche tra gli elettori del centrodestra. Prima di affrontare quest’aspetto, però, ripercorriamo le tappe che avrebbero portato alle scelte di Cesa e Lotito, candidati in pectore per i maggioritari molisani di Camera e Senato.

Come evidenziato nelle scorse settimane anche dalla stampa nazionale, la nuova compagna di Berlusconi, Marta Fascina, avrebbe posto un veto sulla figura di Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia. E così i partiti della coalizione hanno stabilito che il maggioritario della Camera spettasse ai moderati, quello del Senato a Forza Italia: quest’ultimo inaccessibile per la Tartaglione, non ancora 40enne.

La coordinatrice regionale del partito di Berlusconi dovrebbe essere capolista sul proporzionale della Camera insieme a Raimondo Fabrizio. Secondo indiscrezioni e rumors romani, sarebbe stata lei a spingere fortemente con il Cavaliere per la candidatura di Lotito al Senato. Questo perché, sempre secondo i ben informati che abitano i Palazzi romani, Annaelsa Tartaglione sarebbe molto vicina a Marco Mezzaroma, cognato di Claudio Lotito ed ex marito di Mara Carfagna. In lizza per quel seggio c’erano anche Elisabetta Casellati e Sandra Lonardo, moglie di Mastella.

L’uninominale della Camera, invece, è andato, questo sembrerebbe essere un dato certo, a Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.

Insomma tra spartizioni romane e gossip di Palazzo, quelli più penalizzati saranno i molisani, qualora questo scenario dovesse trovare conferma lunedì sera, data ultima per la consegna delle candidature.

I malumori sono tanti in queste ore nell’ambiente del centrodestra molisano e non passano più sottotraccia. Sia i cittadini elettori, sia gli esponenti locali dei partiti, sarebbero su tutte le furie. I primi minacciano l’astensione, l’hastag più popolare sui social in queste ore, i secondi ritorsioni che potrebbero arrivare al ritiro delle candidature sui proporzionali.

Insomma c’è sempre più aria di tempesta e quei seggi che dovrebbero essere blindati, potrebbero tornare contendibili viste le candidature, poco appetibili, imposte da Roma.

Probabilmente una sola personalità esterna, e di peso, come sarebbe potuta essere quella della Casellati, sarebbe anche stata accetta. E il boccone amaro inghiottito. Ma privare entrambi gli uninominali di rappresentati molisani appare decisamente troppo. dim