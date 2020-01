La Campolieti apre le porte: «Questa scuola si sceglie per amore»

Successo per L’Open Day organizzato dalla scuola dell’infanzia paritaria di Termoli. Ecco l’offerta formativa



REDAZIONE TERMOLI

E’ tempo di Open Day alla Scuola dell’Infanzia Campolieti di Termoli. Ieri, 11 gennaio, la struttura ha aperto le porte ai tanti genitori che hanno visitato la scuola con la certezza di trovare passione nell’educazione dei bambini. Sono le suore della carità di Santa Giovanna Antida a gestire la scuola coordinate da Suor Concetta Limosani che da anni, ormai, con dedizione e tanta esperienza si dedica ai bambini e che insieme alle maestre offrono una prima formazione ricca di insegnamenti. La scuola dell’infanzia Campolieti spazia tra una offerta formativa davvero consistente tra laboratori manuali, di informatica, di inglese, di musica, di motoria, di religione. A completare l’offerta formativa anche la sezione Primavera che accoglie i bambini più piccoli. «Questa è una scuola che si sceglie per amore -ha spiegato suor Concetta Limosani- noi doniamo il nostro tempo attraverso la grande accoglienza e l’amore immenso per i bambini, fulcro della nostra esistenza» Ingredienti essenziali e non scontati che hanno reso la scuola dell’infanzia Campolieti tra le più richieste. «Anche quest’anno stiamo registrando tante iscrizioni e siamo grate». Il successo è sicuramente il frutto di un lavoro certosino tra didattiche innovative e sempre incentrate alla serenità dei più piccoli con particolare attenzione alla famiglia. Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia Campolieti sono aperte dal 7 al 31 gennaio. Il prossimo Open day è per sabato 18 gennaio dalle 17 alle 20.