La Campolieti apre le porte ai genitori per conoscere servizi e offerta

Domani, sabato 11 gennaio, l’open day della Scuola dell’Infanzia di Termoli

E’ il periodo più difficile dell’anno per i genitori che si trovano di fronte alla scelta della scuola da far intraprendere ai propri piccoli nel prossimo anno scolastico. E’ proprio per far conoscere l’offerta formativa, i servizi e le tante attenzioni che quotidianamente vengono riservate ai bambini che la Scuola dell’Infanzia Campolieti ha deciso di aprire le proprie porte. L’open day si terrà nel pomeriggio di sabato 11 gennaio dalle 17 alle 20, e permetterà ai genitori di conoscere la struttura, le insegnanti e tutto quello che viene organizzato per i bambini. La scuola dell’Infanzia Campolieti, infatti, oltre ad accogliere i bambini da 3 a 6 anni ha anche una sezione Primavera dedicata ai bambini di 2 e 3 anni. Porte aperte, quindi, domani, sabato 11 gennaio dalle 17 alle 20.